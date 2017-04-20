В Cамаре площадь цветников увеличится на 35%
Растения украсят более 28 тыс кв м территорий, включая придорожные газоны.
В Самаре продолжается реализация программы «Цветущий город». В планах на этот сезон — увеличить площадь цветников по сравнению с прошлым годом на 35%. Более 28 тыс. кв. м территорий украсят живые растения.
По словам начальника отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонида Дюгаева, особое внимание уделят цветникам вдоль магистралей, которые достигнут 8, 5 тыс кв м. В два раза увеличится количество подвесных уличных кашпо с ампельными цветами.
Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в этом году появятся 16 новых топиарных скульптур спортивной тематики. Их установят на Южном шоссе, у Речного вокзала, на улице Ленинградской и других знаковых объектах.
В Самаре продолжается реализация программы «Цветущий город». В планах на этот сезон — увеличить площадь цветников по сравнению с прошлым годом на 35%. Более 28 тыс. кв. м территорий украсят живые растения.
По словам начальника отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонида Дюгаева, особое внимание уделят цветникам вдоль магистралей, которые достигнут 8, 5 тыс кв м. В два раза увеличится количество подвесных уличных кашпо с ампельными цветами.
Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в этом году появятся 16 новых топиарных скульптур спортивной тематики. Их установят на Южном шоссе, у Речного вокзала, на улице Ленинградской и других знаковых объектах.
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марина
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