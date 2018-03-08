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В Белом доме проходит заседание наблюдательного совета АСИ под председательством Владимира Путина

Среду, 7 марта, президент России проводит в Самаре.

В первой половине дня Владимир Путин посетил булочно-кондитерский комбинат. Генеральный директор БКК Лидия Егоршина провела экскурсию по предприятию. После этого состоялась встреча главы государства с женщинами-предпринимателями.

Заключительным мероприятием визита Владимира Путина в Самару стало заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Сейчас оно проходит в Белом доме.

- За семь лет АСИ стало центром притяжения деятельных людей со всей страны, которые работают в сфере передовых технологий. Нужно продолжать эту работу и дальше, развивать профессиональные компетенции для создания цифровой экономики, - отметил Владимир Путин во время вступительного слова на заседании.

Также он добавил, что важными проектами, реализуемыми АСИ, стали соревнования профессионального мастерства WorldSkills и технопарки «Кванториум» для школьников. Одной из тем, которую предстоит обсудить участникам наблюдательного совета, станет реализация профориентационного проекта «Билет в будущее».  
Дата: 7 марта 2018 , 15:43
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков
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