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В столкновении двух большегрузов погиб мужчина

ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу на трассе Самара-Волгоград.

По информации пресс-службы ПСС по Самарской области, у грузовика Вольво во время обгона от ветра сложился прицеп. В результате с прицепом столкнулся автовоз такой же марки, который ехал во встречной направлении. Кабину последнего смяло от удара, находившийся в ней водитель, погиб на месте.

Для его извлечения в 14:46 к месту происшествия были направлены трое спасателей. Кабина тягача была накрыта прицепом и прижата к дорожному отбойному. С помощью трактора прицеп отбуксировали на обочину и освободили кабину от завалов. При помощи гидравлического разжима спасателям удалось проникнуть в нее, после чего оттуда в 17:35 было извлечено тело погибшего.




















Дата: 22 января 2017 , 12:12
76
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ПСС по Самарской области
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