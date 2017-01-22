В столкновении двух большегрузов погиб мужчина
ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу на трассе Самара-Волгоград.
По информации пресс-службы ПСС по Самарской области, у грузовика Вольво во время обгона от ветра сложился прицеп. В результате с прицепом столкнулся автовоз такой же марки, который ехал во встречной направлении. Кабину последнего смяло от удара, находившийся в ней водитель, погиб на месте.
Для его извлечения в 14:46 к месту происшествия были направлены трое спасателей. Кабина тягача была накрыта прицепом и прижата к дорожному отбойному. С помощью трактора прицеп отбуксировали на обочину и освободили кабину от завалов. При помощи гидравлического разжима спасателям удалось проникнуть в нее, после чего оттуда в 17:35 было извлечено тело погибшего.
По информации пресс-службы ПСС по Самарской области, у грузовика Вольво во время обгона от ветра сложился прицеп. В результате с прицепом столкнулся автовоз такой же марки, который ехал во встречной направлении. Кабину последнего смяло от удара, находившийся в ней водитель, погиб на месте.
Для его извлечения в 14:46 к месту происшествия были направлены трое спасателей. Кабина тягача была накрыта прицепом и прижата к дорожному отбойному. С помощью трактора прицеп отбуксировали на обочину и освободили кабину от завалов. При помощи гидравлического разжима спасателям удалось проникнуть в нее, после чего оттуда в 17:35 было извлечено тело погибшего.
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