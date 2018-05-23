В Самарской области ограничат движение большегрузов на время Чемпионата по футболу

По данным «Поволжуправтодора», с 14 июня по 17 июля с 6:00 до 24:00 на федеральных дорогах в Самаре будет ограничено движение для грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонн.Ограничение будет действовать на трех участках трасс: на подъездах от федеральной дороги М-5 «Урал» к Самаре (с 10 по 12 км) и Оренбургу (с 10 по 17 км), а также на трассе А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном (с 8 по 14 км).Как говорится в сообщении «Поволжуправтодора», данная мера вводится в соответствии с пунктом №7 Указа Президента от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу».