В 11 районах Самарской области из-за непогоды произошло отключение электричества

По сообщению «МРСК Волги», энергетики в круглосуточном режиме ведут работы по восстановлению постоянной схемы электроснабжения потребителей. Всего в работах задействовано 15 бригад (66 человек) и 18 единиц техники, в том числе и прибывшие на помощь самарским энергетикам 4 бригады «Оренбургэнерго». На воздушных линиях электропередачи проводится плавка гололеда. Там, где эта операция невозможна, энергетики осуществляют механическую обивку наледи.Энергетики напоминают жителям области об опасности приближения к оборванным проводам и необходимости соблюдений правил безопасного поведения вблизи энергообъектов. Обо всех нарушениях следует незамедлительно сообщать по телефонам горячей линии: 8-800-775-16-42 и 8 (846) 339-35-74.