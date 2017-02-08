В 2017 году заключенные Самарской области изготовят продукцию на 200 млн рублей

Как сообщается на сайте регионального УФСИН, в частности, в рамках взаимодействия уголовно-исполнительной системы с МП «Благоустройство», в исправительную колонию №15 отправлен заказ на пошив летнего и зимнего комплекта одежды для дорожных рабочих.



Также в ИК-16 намечено изготовление строительных вагончиков, а в ИК-6 - производство пластиковых окон.



Кроме того, в ИК-6 и ИК-10 продолжат выпускать изделия для строительства быстровозводимых жилых домов: фундаментные и керамзитобетонные блоки, лестничные марши, перемычки. Данные мероприятия позволят дополнительно трудоустроить 550 осужденных.



Сообщается, что в прошлом году было освоено производство 25 видов продукции на сумму более 85 миллионов рублей.