В 2017 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 8 проблемных объектов

Об этом говорили сегодня, на очередном заседании профильной межведомственной комиссии. Вице-губернатор Александр Нефедов напомнил, что областные власти в рамках госпрограммы реализуют комплекс мероприятий по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков.- Если ещё в 2013 году в регионе было 55 проблемных объектов, то на конец 2016 года их оставалось 12. В декабре сдан один из самых больших проблемных объектов – пятисекционный пятнадцатиэтажный дом в Самаре. Сейчас готовятся к вводу двух проблемных объекта, а всего в текущем году должно быть сдано восемь таких объектов, - сказал он.Областной министр строительства Александр Баландин рассказал, что в прошлом году благодаря вводу в эксплуатацию семи проблемных объектов долгожданное жилье получили 1 123 человека. В текущем году сдача восьми домов позволит удовлетворить права еще более 1200 граждан.Стоит напомнить, что в рамках решения проблемы обманутых дольщиков в регионе провдится работа с инвесторами-застройщиками по проектам, условием реализации которых является завершение строительства проблемного дома и восстановление прав граждан. Планируется передать новым застройщикам три незавершенных объекта в Самаре: ул. Садовая/Вилоновская (застройщик ЗАО ИСК «Средневолжскстрой» – банкрот), ул. Владимирская/проспект К. Маркса (застройщик ООО «Кросс – банкрот) и один проблемный объект в Тольятти (квартал 20, Южное шоссе, застройщик ООО «ХимТехТранс» – банкрот).Кроме того, в рамках заседания было принято решение привлечь правоохранительные, надзорные ведомства к проблемам дольщиков на объектах, которые возводит ООО «Строй-Ком» (Самара, ул. Советской Армии, 240 Б; Тольятти, квартал 3 А) и ООО «Солнечная долина» (Волжский район, поселок Заярье, КП «Дубрава»).