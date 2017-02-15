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В 2017 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 8 проблемных объектов

В прошлом году в губернии было введено в эксплуатацию семь проблемных объектов долевого строительства.

Об этом говорили сегодня, на очередном заседании профильной межведомственной комиссии. Вице-губернатор Александр Нефедов напомнил, что областные власти в рамках госпрограммы реализуют комплекс мероприятий по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков.

- Если ещё в 2013 году в регионе было 55 проблемных объектов, то на конец 2016 года их оставалось 12. В декабре сдан один из самых больших проблемных объектов – пятисекционный пятнадцатиэтажный дом в Самаре. Сейчас готовятся к вводу двух проблемных объекта, а всего в текущем году должно быть сдано восемь таких объектов, - сказал он.

Областной министр строительства Александр Баландин рассказал, что в прошлом году благодаря вводу в эксплуатацию семи проблемных объектов долгожданное жилье получили 1 123 человека. В текущем году сдача восьми домов позволит удовлетворить права еще более 1200 граждан.

Стоит напомнить, что в рамках решения проблемы обманутых дольщиков в регионе провдится работа с инвесторами-застройщиками по  проектам, условием реализации которых является завершение строительства проблемного дома и восстановление прав граждан. Планируется передать новым застройщикам три незавершенных объекта в Самаре: ул. Садовая/Вилоновская (застройщик ЗАО ИСК «Средневолжскстрой» – банкрот), ул. Владимирская/проспект К. Маркса (застройщик ООО «Кросс – банкрот) и один проблемный объект в Тольятти (квартал 20, Южное шоссе, застройщик ООО «ХимТехТранс» – банкрот). 

Кроме того, в рамках заседания было принято решение привлечь правоохранительные, надзорные ведомства к проблемам дольщиков на объектах, которые возводит ООО «Строй-Ком» (Самара, ул. Советской Армии, 240 Б; Тольятти, квартал 3 А) и ООО «Солнечная долина» (Волжский район, поселок Заярье, КП «Дубрава»).
Дата: 15 февраля 2017 , 15:46
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Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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