В 2016 году в Самарской области уничтожили почти 140 тонн санкционных фруктов

За прошедший год на автомобильных дорогах, в аэропорту Курумоч и на овощных базах Самарской области проводились рейды, направленные на выявление запрещенной к ввозу продукции растительного происхождения. Речь идет о сануионных овощах и фруктах. По данным Трусова, в 2016 году у нас в регионе специалисты выявили и уничтожили 77 тонн яблок, 40 тонн черешни и порядка 20-ти тонн нектаринов.По данным ведомства, наиболее часто в губернию попадает санкционная продукция из Польши, Украины и Турции. Вся она, согласно Указу Президента и Постановлениям Правительства РФ, уничтожается.Кроме того, как рассказал Трусов, в 2016 году в ручной клади пассажиров «Курумоча» в ходе досмотра обнаружили и не допустили к ввозу на территорию РФ более 500 партий подконтрольной продукции животного происхождения, которую везли без ветеринарных сопроводительных документов. Вся выявленная продукция была утилизирована в мусоросжигательной печи аэропорта.Также за прошедший год в ходе досмотра 406 автотранспортных средств было выявлено более 6,6 тонн продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Вся она также была направлена на утилизационный завод, виновные привлечены к административной ответственности.