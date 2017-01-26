В 2016 году в Самарской области родилось 40 697 детей

По ее словам, всего за прошлый год было зарегистрировано 127 784 акта гражданского состояния. Из них - 40 697 актов рождения, 44 503 акта о смерти, а также 21 554 актов о заключении брака и 14 070 - о расторжении брака.Также работники ЗАГС зарегистрировали 5 010 актов об установлении отцовства, 297 актов об усыновлении (удочерении), 1653 акта об изменении имени. По сравнению с 2015 годом, на 2,7% (1224 акта) снизилось количество смертей. Также количество актов об усыновлении (удочерении) возросло на 1,7% (на 5 актов), о перемене имени на 4% (на 63 акта).Количество актов о рождении в 2016 году на 1,8% (747) ниже показателя 2015 года. Тем не менее количество рождений превышает количество смертей в Самаре, Тольятти, Кинеле, Волжском районе. Из общего числа родившихся в 2016 году 40,5% (16 430 актов) - первенцы, 44% (17 869 актов) - вторые дети в семье, 11,5% (4 661 акт) - третьи, 2,7% (1 076) - четвертые.В прошлом году родилось больше мальчиков, чем девочек - 51% и 49% соответственно. В 558 семьях родились близнецы. Из них 551 двойня и 7 троен. По сравнению с 2015 годом, число двойняшек увеличилось на 12, тройняшек - на 1.