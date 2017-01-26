В 2016 году в Самарской области родилось 40 697 детей
Об этом сообщила руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник на прошедшем сегодня совещании.
По ее словам, всего за прошлый год было зарегистрировано 127 784 акта гражданского состояния. Из них - 40 697 актов рождения, 44 503 акта о смерти, а также 21 554 актов о заключении брака и 14 070 - о расторжении брака.
Также работники ЗАГС зарегистрировали 5 010 актов об установлении отцовства, 297 актов об усыновлении (удочерении), 1653 акта об изменении имени. По сравнению с 2015 годом, на 2,7% (1224 акта) снизилось количество смертей. Также количество актов об усыновлении (удочерении) возросло на 1,7% (на 5 актов), о перемене имени на 4% (на 63 акта).
Количество актов о рождении в 2016 году на 1,8% (747) ниже показателя 2015 года. Тем не менее количество рождений превышает количество смертей в Самаре, Тольятти, Кинеле, Волжском районе. Из общего числа родившихся в 2016 году 40,5% (16 430 актов) - первенцы, 44% (17 869 актов) - вторые дети в семье, 11,5% (4 661 акт) - третьи, 2,7% (1 076) - четвертые.
В прошлом году родилось больше мальчиков, чем девочек - 51% и 49% соответственно. В 558 семьях родились близнецы. Из них 551 двойня и 7 троен. По сравнению с 2015 годом, число двойняшек увеличилось на 12, тройняшек - на 1.
По ее словам, всего за прошлый год было зарегистрировано 127 784 акта гражданского состояния. Из них - 40 697 актов рождения, 44 503 акта о смерти, а также 21 554 актов о заключении брака и 14 070 - о расторжении брака.
Также работники ЗАГС зарегистрировали 5 010 актов об установлении отцовства, 297 актов об усыновлении (удочерении), 1653 акта об изменении имени. По сравнению с 2015 годом, на 2,7% (1224 акта) снизилось количество смертей. Также количество актов об усыновлении (удочерении) возросло на 1,7% (на 5 актов), о перемене имени на 4% (на 63 акта).
Количество актов о рождении в 2016 году на 1,8% (747) ниже показателя 2015 года. Тем не менее количество рождений превышает количество смертей в Самаре, Тольятти, Кинеле, Волжском районе. Из общего числа родившихся в 2016 году 40,5% (16 430 актов) - первенцы, 44% (17 869 актов) - вторые дети в семье, 11,5% (4 661 акт) - третьи, 2,7% (1 076) - четвертые.
В прошлом году родилось больше мальчиков, чем девочек - 51% и 49% соответственно. В 558 семьях родились близнецы. Из них 551 двойня и 7 троен. По сравнению с 2015 годом, число двойняшек увеличилось на 12, тройняшек - на 1.
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