28 июня 2017 года,
03:48
$ 58.88    65.96   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В 2018 году в Самарской области построят несколько новых школ и детсадов

Об этом стало известно на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с федеральным министром образования и науки Ольгой Васильевой.

Известно, что по итогам участия нашего региона в госпрограмме по строительству новых школ Самарская область получила наибольший объем финансирования в 2016 году - почти 862 млн рублей, что позволило ввести в эксплуатацию три новые школы.

В текущем году откроется еще три новых образовательных учреждения: две школы в микрорайоне «Южный город» и одна в Сергиевском районе. Говоря о дальнейших перспективах участия губернии в федеральной программе, Николай Меркушкин отметил, что в 2018 году в регионе по программе может быть построено 6-7 новых школ, в том числе Центр для одаренных детей. Помимо этого, в нынешнем году в Самаре и области будет введено 7 новых дошкольных учебных учреждений.

Еще одной темой обсуждения стал приближающийся 75-летний юбилей Самарского университета. Была достигнута договоренность о поддержке со стороны федерального Минобрнауки юбилейных мероприятий, в числе которых, в частности, ремонт корпусов и общежитий. Также были подтверждены договоренности о софинансировании проекта реконструкции ботанического сада.
Дата: 27 июня 2017 , 20:30
372
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В 2018 году в Самарской области построят несколько новых школ и детсадов
27 июня 2017
372
В 2018 году в Самарской области построят несколько новых школ и детсадов
В Самаре открыли памятную доску «стилягам» 60-х
27 июня 2017
351
В Самаре открыли памятную доску «стилягам» 60-х
236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
27 июня 2017
268
236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
no photo
27 июня 2017
256
В больнице Середавина отремонтируют отделения реанимации и бактериологическую лабораторию
В Куйбышевском районе на крышу иномарки упал столб
27 июня 2017
780
В Куйбышевском районе на крышу иномарки упал столб
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
4987
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
В Самарской области снят карантин по птичьему гриппу
27 июня 2017
212
В Самарской области снят карантин по птичьему гриппу
Самару презентуют иностранным журналистам в Санкт-Петербурге
27 июня 2017
463
 
Самару презентуют иностранным журналистам в Санкт-Петербурге
Самарцам покажут «переживательную» историю со счастливым концом и спектакль о «железной леди»
27 июня 2017
211
Самарцам покажут «переживательную» историю со счастливым концом и спектакль о «железной леди»
Лента новостей
27 июня 2017 , 20:30
372
В 2018 году в Самарской области построят несколько новых школ и детсадов
Об этом стало известно на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с...
27 июня 2017 , 17:31
351
В Самаре открыли памятную доску «стилягам» 60-х
В рамках празднования Дня молодежи сегодня в Самаре появилась мемориальная доска, посвященная...
27 июня 2017 , 17:23
268
236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
Вылет состоялся в 14:10 по местному времени. В общей сложности рейс был задержан на почти 13...
27 июня 2017 , 16:00
256
В больнице Середавина отремонтируют отделения реанимации и бактериологическую лабораторию
Работы проведут в рамках подготовки к  Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в...
27 июня 2017 , 15:05
780
В Куйбышевском районе на крышу иномарки упал столб
Виновником инцидента, случившегося во вторник, 27 июня, в 13:30, стал грузовик...
27 июня 2017 , 14:11
4987
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из...
27 июня 2017 , 12:28
212
В Самарской области снят карантин по птичьему гриппу
Соответствующее постановление подписано губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным....
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9010
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6906
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
4987
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из...
В небо взлетел первый самолет модели МС-21 с деталями самарского производства
29 мая 2017
4859
В небо взлетел первый самолет модели МС-21 с деталями самарского производства
В воскресенье, 28 мая, на аэродроме Иркутского авиационного завода успешно состоялся первый...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
495
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
934
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
500
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
471
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.