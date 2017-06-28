В 2018 году в Самарской области построят несколько новых школ и детсадов

Известно, что по итогам участия нашего региона в госпрограмме по строительству новых школ Самарская область получила наибольший объем финансирования в 2016 году - почти 862 млн рублей, что позволило ввести в эксплуатацию три новые школы.В текущем году откроется еще три новых образовательных учреждения: две школы в микрорайоне «Южный город» и одна в Сергиевском районе. Говоря о дальнейших перспективах участия губернии в федеральной программе, Николай Меркушкин отметил, что в 2018 году в регионе по программе может быть построено 6-7 новых школ, в том числе Центр для одаренных детей. Помимо этого, в нынешнем году в Самаре и области будет введено 7 новых дошкольных учебных учреждений.Еще одной темой обсуждения стал приближающийся 75-летний юбилей Самарского университета. Была достигнута договоренность о поддержке со стороны федерального Минобрнауки юбилейных мероприятий, в числе которых, в частности, ремонт корпусов и общежитий. Также были подтверждены договоренности о софинансировании проекта реконструкции ботанического сада.