В 2018 году в Самарской области планируется отремонтировать 66 магистралей

В Самаре продолжат масштабный ремонт магистралей. На 2018 год правительство РФ выделяет нашей губернии более 1,5 млрд рублей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Это наибольшая сумма, которую получает отдельный регион, участвующий в программе. Еще более 2 млрд рублей выделяет областная казна.

Средства направят на ремонт 66 магистралей, общая протяженность которых составляет 139 километров. Значительный объемсредств, а значит, и работ придется на столицу губернии. Как отметил врио губернатора Дмитрий Азаров на одной из встреч с жителями, при выборе объектов для ремонта в первую очередь будут учитывать мнение общественности.Одна из главных задач проекта «Безопасные и качественные дороги», разработанного по поручению президента Владимира Путина, - снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.Еще несколько лет назад самарские дороги характеризовали как «убитые». Теперь состояние дорог в областном центре меняется кардинально. И замечания жителей касаются уже конкретных участков, где еще не было ремонта.В 2017 году в Самаре отремонтировали 41 дорогу протяженностью 50 километров. Новый асфальт уложили на площади 820 тысяч квадратных метров. Общая стоимость работ составила немногим более 2 млрд рублей.На 16 участках дорог, расположенных на гостевых маршрутах, провели комплексный ремонт. В их числе улицы Комсомольская, Максима Горького, Чапаевская, Фрунзе, Молодогвардейская. На многих территориях приводили в порядок не только дорожное полотно, но и инженерные коммуникации, тротуары, газоны, парковки. На некоторых улицах заменили системы освещения, разместили дорожные ограждения, знаки, светофоры.Уделили внимание и созданию безбарьерной среды. Появились пандусы, более удобные съезды и сходы с тротуаров к пешеходным переходам. По ним безопаснее передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья, родителям с детскими колясками, пожилым людям. Для слабовидящих на тротуарах плитка с тактильными элементами.Причем в прошлом году ресурсоснабжающие организации и дорожники синхронизировали свои действия. Сначала первые занимались подземными работами - меняли трубы и только потом вторые приступали к наземным - ремонту улиц. Это позволит в дальнейшем свести к минимуму количество вскрытий нового полотна.Еще 23 участка дорог протяженностью 26 км отремонтировали «картами» свыше ста погонных метров. Новую «одежду» получили проспект Металлургов, улицы Мирная, Енисейская, Алма-Атинская, XXII Партсъезда, Чкалова, Урицкого, Челюскинцев, Карбышева, Дыбенко и многие другие.Проект «Безопасные и качественные дороги» позволил провести в прошлом году капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора». Это стало событием для Самары, ведь кардинальных перемен не было с момента постройки этих объектов. Работы начали 12 апреля. Сначала их предполагали выполнить в несколько этапов за 21 месяц. Но в итоге важную транспортную артерию, соединяющую Куйбышевский район с основной частью города, привели в порядок за полгода. В октябре движение возобновили в привычном режиме.Капремонт Южного моста и путепровода «Аврора» обошелся в 404,8 млн рублей. На проезжей части уложили новое покрытие, восстановили тротуары, мостовое полотно и пролетные строения. Также были обустроены лестничные сходы, обновлена система освещения, укреплены несущие конструкции моста и заменены деформационные швы.При ремонте применяли современные технологии и материалы, которые должны обеспечить прочность и устойчивость покрытия дорог. Качество работ контролировали специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство». Для проверки в лаборатории они брали пробы асфальта - керны. У подрядчиков принимали к оплате только работы, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТа.Контролировали ход ремонта и представители общественности: активные жители, депутаты, управляющие микрорайонами, представители Общественной палаты Самары, Общероссийского народного фронта. Они вместе с подрядчиками и специалистами департамента городского хозяйства и экологии, МБУ «Дорожное хозяйство» бывали на объектах на всех этапах обновления, начиная с фрезерования и завершая приемкой работ. Уделяли внимание и своевременной уборке строительного мусора на объектах. Общественники указывали на недочеты, фиксировали их в своих актах. Подрядные организации реагировали на замечания и исправляли их.Например, в Самарском районе, где приводили в порядок много улиц, общественники инспектировали территории по несколько раз в неделю.- Подрядчики должны сделать ремонт качественно, на сто процентов. Вместе с депутатами, представителями мэрии мы добивались, чтобы подрядчик дал ответ на каждый вопрос, устранил все недостатки, - рассказал управляющий микрорайоном №1 «Старо-Самарский» Сергей Мартынов.На комплексный ремонт дорог установлена пятилетняя гарантия. Если в течение этого срока на участках магистралей возникнут какие-либо дефекты, то подрядные организации обязаны устранить их за свой счет, без копейки бюджетных денег.