В 2018 году в Самарской области должны установить единые тарифы на вывоз отходов
В среду, 11 апреля, состоялось заседание правительства Самарской области. На нем заслушали отчеты министерств о выполнении госпрограмм и рассмотрели изменения в ряд региональных законов.
«Зеленая» тема
По словам и.о. министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаила Студенникова, степень эффективности исполнения программы в сфере водопользования составила 225%, по развитию лесного хозяйства - 144%, охране окружающей среды - 104%. Глава региона Дмитрий Азаров поставил под сомнение соответствие отчетных цифр реальной оценке эффективности работы министерства. Документ отправлен на доработку.
- Основной источник загрязнения - автотранспорт. А вы чем занимаетесь? Задумайтесь о приоритетах: что важнее - отчитаться за освоение средств или главные задачи решать? - сказал Азаров.
Отдельное внимание врио губернатора уделил деятельности министерства энергетики и ЖКХ и минлесхоза по внедрению новой системы обращения с бытовыми отходами. По его мнению, в 2017 году работа по переходу на современные технологии переработки твердых бытовых отходов была провалена.
- Я не чувствую, что вы погружены в тематику, - обратился Азаров к представителям министерств. - Ваша задача не в совещаниях участвовать, а лично этот вопрос наизнанку вывернуть и понять, как мы будем задачу решать.
Перед ведомствами стоит задача оцифровать территориальную схему работы с отходами, в течение полугода провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов и установить единые тарифы на вывоз ТБО.
Для особых детей
Обсудили и дополнительные меры соцподдержки, которыми смогут воспользоваться семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, семьи с детьми-инвалидами. Врио министра социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова предложила ввести новый формат обслуживания - кратковременный присмотр за детьми с тяжелыми формами инвалидности.
По словам министра, сейчас в пансионатах губернии находятся более 300 детей-инвалидов, у половины из которых есть родители. Стоит цель - максимальное число ребят вернуть в семьи.
- Уход на дому - одна из форм такой поддержки. Квалифицированный работник на время может подменить маму, погулять с ребенком, - пояснила Антимонова.
Азаров предложил подключать к этой деятельности, помимо подведомственных министерству учреждений, профильные некоммерческие организации. Глава региона подчеркнул, что такую задачу неоднократно обозначал Президент России.
Похожую технологию поддержки, только в круглосуточном формате, практикует тольяттинский реабилитационный центр «Виктория». Проект «Передышка» предполагает пребывание в центре ребенка, нуждающегося в постоянном уходе, при отъезде родителей на срок до двух недель. По итогам недавнего конкурса Агентства стратегических инициатив проект включили в число лучших практик и инициатив социально-экономического развития. Он рекомендован для реализации по всей стране.
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