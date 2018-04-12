В 2018 году в Самарской области должны установить единые тарифы на вывоз отходов





«Зеленая» тема

По словам и.о. министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаила Студенникова, степень эффективности исполнения программы в сфере водопользования составила 225%, по развитию лесного хозяйства - 144%, охране окружающей среды - 104%. Глава региона Дмитрий Азаров поставил под сомнение соответствие отчетных цифр реальной оценке эффективности работы министерства. Документ отправлен на доработку.

- Основной источник загрязнения - автотранспорт. А вы чем занимаетесь? Задумайтесь о приоритетах: что важнее - отчитаться за освоение средств или главные задачи решать? - сказал Азаров.

Отдельное внимание врио губернатора уделил деятельности министерства энергетики и ЖКХ и минлесхоза по внедрению новой системы обращения с бытовыми отходами. По его мнению, в 2017 году работа по переходу на современные технологии переработки твердых бытовых отходов была провалена.

- Я не чувствую, что вы погружены в тематику, - обратился Азаров к представителям министерств. - Ваша задача не в совещаниях участвовать, а лично этот вопрос наизнанку вывернуть и понять, как мы будем задачу решать.

Перед ведомствами стоит задача оцифровать территориальную схему работы с отходами, в течение полугода провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов и установить единые тарифы на вывоз ТБО.

Для особых детей

Обсудили и дополнительные меры соцподдержки, которыми смогут воспользоваться семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, семьи с детьми-инвалидами. Врио министра социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова предложила ввести новый формат обслуживания - кратковременный присмотр за детьми с тяжелыми формами инвалидности.

По словам министра, сейчас в пансионатах губернии находятся более 300 детей-инвалидов, у половины из которых есть родители. Стоит цель - максимальное число ребят вернуть в семьи.

- Уход на дому - одна из форм такой поддержки. Квалифицированный работник на время может подменить маму, погулять с ребенком, - пояснила Антимонова.

Азаров предложил подключать к этой деятельности, помимо подведомственных министерству учреждений, профильные некоммерческие организации. Глава региона подчеркнул, что такую задачу неоднократно обозначал Президент России.

Похожую технологию поддержки, только в круглосуточном формате, практикует тольяттинский реабилитационный центр «Виктория». Проект «Передышка» предполагает пребывание в центре ребенка, нуждающегося в постоянном уходе, при отъезде родителей на срок до двух недель. По итогам недавнего конкурса Агентства стратегических инициатив проект включили в число лучших практик и инициатив социально-экономического развития. Он рекомендован для реализации по всей стране.