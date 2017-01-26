26 января 2017 года,
19:38
$ 59.15    63.43   Нефть 55.45 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В 2016 году в Самарской области 6% браков были заключены с иностранцами

Всего в прошлом году в регионе было зарегистрировано 21 554 брака.

Как сообщила сегодня руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник,чаще всего в брак вступали люди в возрасте от 25 до 34 лет. В первый брак вступили 68,5% мужчин и 67% женщин. 147 браков было заключено с несовершеннолетними, что на 13,5 % ниже показателя 2015 года.

Союзы с иностранцами составили 6% (1340) от общего числа браков. Жители Самарского региона создали семью с представителями 47 иностранных государств.

Большинство – 89,8% (1204 акта) - это браки с гражданами стран СНГ. Чаще всего супружескими узами связывают себя с гражданами Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Украины.

С представителями стран дальнего зарубежья зарегистрировано 136 браков.. Чаще всего браки заключались с гражданами Турции, Израиля, Германии, Вьетнама, Египта и Италии. По два брака было заключено с гражданами Австралии, Иордании, Норвегии, Канады, Польши, Франции. По одному – Алжира, Боснии и Герцеговины, Ганы, Камеруна, Индонезии, Конго, Нидерландов, Румынии, Словении, Перу, Шри-Ланки, Эквадора, ЮАР. 
Дата: 26 января 2017 , 14:57
120
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Вводятся ограничения на поездки по социальной транспортной карте жителя Самарской области
26 января 2017
171
Вводятся ограничения на поездки по социальной транспортной карте жителя Самарской области
Житель Узбекистана проведет полгода в колонии за предоставление работы нелегальным мигрантам
26 января 2017
137
Житель Узбекистана проведет полгода в колонии за предоставление работы нелегальным мигрантам
Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса
26 января 2017
72
Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса
no photo
26 января 2017
182
В Самаре двое мужчин продавали данные клиентов МТС и МегаФона
Возраст большинства разводящихся мужчин составляет 40-49 лет, женщин - 25-39
26 января 2017
133
Возраст большинства разводящихся мужчин составляет 40-49 лет, женщин - 25-39
В Тольятти водитель микроавтобуса насмерть сбил 32-летнего мужчину
26 января 2017
283
В Тольятти водитель микроавтобуса насмерть сбил 32-летнего мужчину
Стадион «Самара Арена» должен быть готов к декабрю этого года
26 января 2017
137
 
Стадион «Самара Арена» должен быть готов к декабрю этого года
В 2016 году в Самарской области 6% браков были заключены с иностранцами
26 января 2017
120
В 2016 году в Самарской области 6% браков были заключены с иностранцами
«Семерка» врезалась в Оку: два человека пострадали
26 января 2017
173
«Семерка» врезалась в Оку: два человека пострадали
Лента новостей
26 января 2017 , 16:49
171
Вводятся ограничения на поездки по социальной транспортной карте жителя Самарской области
  Теперь пользующиеся ею льготники смогут бесплатно проехать на общественном...
26 января 2017 , 16:04
131
Театр «Самарская площадь» на время стал киносъемочным павильоном
В муниципальном театре «Самарская площадь» состоялось награждение людей с...
26 января 2017 , 15:59
137
Житель Узбекистана проведет полгода в колонии за предоставление работы нелегальным мигрантам
 Как стало известно, 26-летний молодой человек из личной заинтересованности обеспечил своих...
26 января 2017 , 15:54
72
Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса
Многие предприниматели ищут возможности для расширения своего бизнеса и увеличения доли...
26 января 2017 , 15:50
157
Самара вошла в ТОП-15 городов России, популярных для новогоднего отдыха. Какие перспективы есть у города?
Праздничные новогодние каникулы закончились, отдыхающие и экскурсанты делятся эмоциями и...
26 января 2017 , 15:47
182
В Самаре двое мужчин продавали данные клиентов МТС и МегаФона
Специалист обслуживания клиентов АО «РТК» и местный житель осуждены за неправомерный...
26 января 2017 , 15:29
133
Возраст большинства разводящихся мужчин составляет 40-49 лет, женщин - 25-39
Эту статистику по Самарской области озвучила руководитель управления ЗАГС Самарской области...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4619
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3531
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3369
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2878
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1032
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
782
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
915
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
27 декабря 2016
384
В Самаре семейная пара погибла от отравления угарным газом
Инцидент произошел 26 декабря в квартире на ул. 22 Партсъезда в Советском районе.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.