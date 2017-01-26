В 2016 году в Самарской области 6% браков были заключены с иностранцами
Всего в прошлом году в регионе было зарегистрировано 21 554 брака.
Как сообщила сегодня руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник,чаще всего в брак вступали люди в возрасте от 25 до 34 лет. В первый брак вступили 68,5% мужчин и 67% женщин. 147 браков было заключено с несовершеннолетними, что на 13,5 % ниже показателя 2015 года.
Союзы с иностранцами составили 6% (1340) от общего числа браков. Жители Самарского региона создали семью с представителями 47 иностранных государств.
Большинство – 89,8% (1204 акта) - это браки с гражданами стран СНГ. Чаще всего супружескими узами связывают себя с гражданами Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Украины.
С представителями стран дальнего зарубежья зарегистрировано 136 браков.. Чаще всего браки заключались с гражданами Турции, Израиля, Германии, Вьетнама, Египта и Италии. По два брака было заключено с гражданами Австралии, Иордании, Норвегии, Канады, Польши, Франции. По одному – Алжира, Боснии и Герцеговины, Ганы, Камеруна, Индонезии, Конго, Нидерландов, Румынии, Словении, Перу, Шри-Ланки, Эквадора, ЮАР.
Как сообщила сегодня руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник,чаще всего в брак вступали люди в возрасте от 25 до 34 лет. В первый брак вступили 68,5% мужчин и 67% женщин. 147 браков было заключено с несовершеннолетними, что на 13,5 % ниже показателя 2015 года.
Союзы с иностранцами составили 6% (1340) от общего числа браков. Жители Самарского региона создали семью с представителями 47 иностранных государств.
Большинство – 89,8% (1204 акта) - это браки с гражданами стран СНГ. Чаще всего супружескими узами связывают себя с гражданами Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Украины.
С представителями стран дальнего зарубежья зарегистрировано 136 браков.. Чаще всего браки заключались с гражданами Турции, Израиля, Германии, Вьетнама, Египта и Италии. По два брака было заключено с гражданами Австралии, Иордании, Норвегии, Канады, Польши, Франции. По одному – Алжира, Боснии и Герцеговины, Ганы, Камеруна, Индонезии, Конго, Нидерландов, Румынии, Словении, Перу, Шри-Ланки, Эквадора, ЮАР.
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