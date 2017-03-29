В 2017 году в Самаре запустят единую автоматизированную систему малых закупок

В горадминистрации под председательством Главы Самары Олега Фурсова прошло заседание комиссии по противодействию коррупции.



Как сообщил руководитель управления организации торгов Алексей Чечеткин, в настоящее время ведется постоянная работа по повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок. Например, проходят проверки на наличие аффилированности всех лиц, причастных к организации закупок, ведется постоянный мониторинг правонарушений и анализ конкурсной документации. Благодаря этому только в 2016 году удалось сэкономить на торгах 206 млн. рублей. До 20% снизилось количество покупок у единственного поставщика.



Олег Фурсов отметил, что в 2016 году Самара вошла в топ-10 Национального рейтинга прозрачности закупок. Город занял 6 место в группе «Высокая прозрачность».



Также, для того, чтобы повысить прозрачность коммуникации бюджетных учреждений и поставщиков при совершении небольших закупок, планируется создать автоматизированную систему малых закупок.



- Такая электронная биржа позволит фермерам и производителям размещать цены на свои товары и услуги в сети, а заказчикам осуществлять закупки. Кроме того, это позволит усилить контроль за деятельностью руководителей бюджетных учреждений и исключить факты аффилированности при закупках, - подчеркнул Олег Фурсов.



Глава города поручил запустить единую автоматизированную систему в течение 2017 года и ужесточить требования к конкурсной документации.



Напомним, в 2016 году Правовой департамент провел антикоррупционную экспертизу 376 проектов муниципальных нормативных правовых актов, в 29 из них выявлены коррупциогенные факторы. Это почти на 10% меньше, чем было выявлено в 2015 году.