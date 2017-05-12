В 2017 году в больнице Пирогова капитально отремонтируют два отделения
Кроме того, для нужд медучреждения закупят более 100 единиц медицинского оборудования.
Как сообщили sgpress.ru в министерстве здравоохранения Самарской области, субсидия на капитальный ремонт приемного и реанимационного отделений, а также на ремонт газификатора будет выделена в рамках областной госпрограммы подготовки к ЧМ-2018.
Помимо этого, в 2017-2018 гг. будет выделено 59,6 млн рублей на приобретение медоборудования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и требованиями комиссии ФИФА.Больницу планируется оснастить современным реанимационным оборудованием (дефибриляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательной аппаратурой), а также хирургическим медицинским оборудованием.
Напомним, ранее губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал о том, что эксперты комиссии ФИФА дали негативную оценку подготовки медучреждения к предстоящему мундиалю. В связи с этим в больнице сменился главврач, а само учреждение начали готовить к капитальному ремонту.
Как сообщили sgpress.ru в министерстве здравоохранения Самарской области, субсидия на капитальный ремонт приемного и реанимационного отделений, а также на ремонт газификатора будет выделена в рамках областной госпрограммы подготовки к ЧМ-2018.
Помимо этого, в 2017-2018 гг. будет выделено 59,6 млн рублей на приобретение медоборудования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и требованиями комиссии ФИФА.Больницу планируется оснастить современным реанимационным оборудованием (дефибриляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательной аппаратурой), а также хирургическим медицинским оборудованием.
Напомним, ранее губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал о том, что эксперты комиссии ФИФА дали негативную оценку подготовки медучреждения к предстоящему мундиалю. В связи с этим в больнице сменился главврач, а само учреждение начали готовить к капитальному ремонту.
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