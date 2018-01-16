В 2017 году самарцы чаще всего летали в Москву и Анталью
Курумоч подвел итоги работы в 2017 году.
По данным пресс-службы самарского аэропорта, с января по декабрь обслужили 2 649 426 пассажиров, что на 27% больше совокупного пассажиропотока 2016 года.
В минувшем году полеты из Самары проходили по 43 регулярным направлениям, из которых 25 –внутрироссийские, 10-международные, 8 – в страны СНГ.
Самым востребованным направлением стала Москва. Пассажиропоток на рейсах в столицу вырос на 7% и составил 1 287 549 пассажиров. Второе место в рейтинге популярности направлений вернула себе Анталья, на третьем месте - Санкт-Петербург. Пассажиропоток на этих направлениях составил 288 808 и 216 031 соответственно.
По данным пресс-службы самарского аэропорта, с января по декабрь обслужили 2 649 426 пассажиров, что на 27% больше совокупного пассажиропотока 2016 года.
В минувшем году полеты из Самары проходили по 43 регулярным направлениям, из которых 25 –внутрироссийские, 10-международные, 8 – в страны СНГ.
Самым востребованным направлением стала Москва. Пассажиропоток на рейсах в столицу вырос на 7% и составил 1 287 549 пассажиров. Второе место в рейтинге популярности направлений вернула себе Анталья, на третьем месте - Санкт-Петербург. Пассажиропоток на этих направлениях составил 288 808 и 216 031 соответственно.
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