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В 2017 году самарские ученые создали беспилотные космические аппараты и тренажеры для больных

В четверг, 8 февраля, страна отмечает День российской науки. О достижениях самарских исследователей говорили в ходе круглого стола, состоявшегося накануне в нашем издании.

В текущем году на поддержку научной и инновационной деятельности из губернской казны будет направлено порядка 70,5 миллиона рублей. Из них 12 миллионов - это денежные выплаты молодым ученым и конструкторам региона, проводящим исследования по приоритетным для области отраслям науки и техники. Выплату в размере 120 тысяч рублей, как и в предыдущие два года, получат 100 специалистов в возрасте до 35 лет.

Семь кандидатов и докторов наук из самарских вузов получили гранты Президента России в минувшем году.

- Из областного бюджета оказывается грантовая поддержка научных проектов, связанных с решением прикладных задач в интересах социально-экономического и социокультурного развития Самарского региона. Именными стипендиями награждаются не только талантливые студенты, но и аспиранты, ученые, конструкторы, - рассказала консультант управления профобразования и науки областного министерства образования и науки Наталья Кудашева. 

Дело техники

Самарский технический университет за минувший год получил около 60 патентов. А по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году вуз превысил цифру 500 миллионов рублей.

- Из них более 300 миллионов направлено на индустрию, реальный сектор экономики, а не гранты. Сейчас в университете реализуются два стратегических проекта - «Территория жизни» и «Полигон технологий», - рассказал проректор по инновационной деятельности СамГТУ Константин Савельев.

Совершают открытия в «политехе» не только отдельные ученые, но и междисциплинарные проектные команды. Специалисты из разных сфер и разного уровня подготовки - от студентов и кандидатов наук до действующих сотрудников предприятий - объединяются для решения очередных научных головоломок. Одна из таких команд в сотрудничестве с самарскими медиками разрабатывает лекарство от рака крови. Создали в «политехе» и компьютерную модель человеческого сердца. Кроме того, здесь совместно с РКЦ «Прогресс» разработали «гибкое» зеркало для космических телескопов.

- В этом году мы сформировали несколько междисциплинарных команд. Наиболее яркая - совместно с ПАО «Т-Плюс». Будут разрабатывать решения, направленные на оценку качества в онлайн-режиме ремонтных работ на теплосетях. Это отразится на жизни всего города. Позволит снизить количество времени, затрачиваемого на устранение порывов теплотрасс, а также даст возможность оценить качество работы самих ремонтных бригад. Первые результаты исследования должны быть уже в июле, - рассказал проректор СамГТУ.

Изобретения для медицины

По данным рейтингового агентства «Экперт РА», Самарский медицинский университет вошел в 50 лучших академических вузов страны. За минувший год смог привлечь на инновации свыше 220 миллионов рублей и получить более 70 патентов.

- Уже внедрены в клиническую практику такие разработки наших ученых, как, например, система медицинской визуализации «Луч-С». Она позволяет хранить и просматривать медизображения, те же рентгеновские снимки или результаты компьютерных исследований. Такой системой сегодня оснащены клиники СамГМУ, врач имеет доступ к полной карте больного, - рассказал начальник управления научных исследований и подготовки научно-педагогических кадров СамГМУ Олег Каганов.

Протестировано не только по России, но и за рубежом еще одно самарское ноу-хау - система компьютерного планирования операций «Автоплан». Сегодня ее активно применяют в областном онкодиспансере. Оценили новинку и в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, испытания проведены также в больницах Франции и Германии.

Помочь людям, перенесшим инсульт, быстрее реабилитироваться призвано еще одно изобретение наших медиков - специальный тренажер - нейровертикулизатор. Он уже установлен в больнице имени Середавина.

На связи с прогрессом

Поволжский университет телекоммуникаций и информатики за минувший год получил около 30 патентов.

- Проект центра дистанционного зондирования земли на базе нашего вуза функционирует достаточно давно, занимается в основном разработкой радиотехнических систем для космических аппаратов, но находит практическое применение и в более приземленных сферах деятельности. Например, в так называемых бистатических радиолокаторах, - рассказал помощник ректора по инновациям ПГУТИ Антон Бурдин.

Изобрели в институте связи и так называемую «музыкальную шкатулку» - систему, которая позволяет проводить дистанционные концерты и облегчает работу техникам на больших концертных площадках.

- Это коробка-адаптер - универсальный конвертер потокового аудио и сигналов управления светом для систем сценических эффектов. В переводе на русский язык: у вас микрофон может находиться в двух-трех километрах от динамиков и колонок. И все будет работать. Это удобно для удаленных концертов и грандиозных концертных залов, где большие проблемы с наводками, - рассказал Антон Бурдин.

Есть среди открытий связистов и узкоприкладные, вроде уникального волоконно-оптического кабеля, способного работать в экстремальных условиях Крайнего Севера, и масштабные проекты, наподобие сетевых мостов для удаленных серверов.

Космос ближе

Немало поводов для гордости и у ученых Самарского университета. За последние три года в реальный сектор экономики внедрено сразу несколько разработок вуза. В серийное производство вышли виброизолирующие устройства из уникального материала, разработанного в университете, - металлорезины. Изделия из нее превосходят не только российские, но и зарубежные аналоги и применяются для новых высокооборотных дизельных двигателей тепловозов.

В 2017 году ученые вуза завершили разработку и провели испытания беспилотного летательного аппарата «Фотон 601». Его особенность в том, что он может находиться в воздухе до 24 часов. В России известных аналогов нет. Беспилотник ориентирован на решение гражданских задач. Мониторинг проблемных участков магистральных трубопроводов нефтяных компаний. Обследование гидросооружений. Выявление несанкционированных свалок. Контроль за добычей природных ресурсов. С его помощью в прошлом году в регионе ловили браконьеров, выявляли незаконные свалки.

Помогать и не мешать

Рассуждая о том, как стимулировать научное развитие региона, эксперты отметили, что финансовая поддержка талантливых исследователей важный, но далеко не единственный инструмент. Молодым ученым важно получить не только средства на разработку своей идеи, но и признание коллег.

- Для поддержки молодых специалистов на базе института инновационного развития, структурного подразделения вуза, создан стартап-центр. С его помощью на гранты выдвинуты 23 проекта. А объем привлеченных средств именно молодыми учеными превысил 14 миллионов рублей. Им важна не только грантовая деятельность, но и возможность представлять свои результаты и выходить на более высокий профессиональный уровень. Для этого на базе нашего университета ежегодно проходят две всероссийские конференции. В них участвуют не только наши студенты и аспиранты, но и представители Средне-Волжского научно-образовательного кластера, ближнего зарубежья, - рассказал Олег Каганов.

Некоторым же порой помогает и просто свобода технического творчества.

- Последние несколько лет мы пытаемся работать по следующему алгоритму - организовываем некое студенческое сообщество и пытаемся давать больше самостоятельности. У каждой команды есть свой куратор. Он подкидывает задачи, но какое-то время не вмешивается в процесс, и ребята пытаются сами решить ту или иную научную проблему. Когда мы дали им возможность «порулить», сформировались и научные коллективы, и новые интересные альтернативные решения, - заключил Антон Бурдин.
Дата: 8 февраля 2018 , 10:59
80
Автор текста: Оксана Анищенко
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