В 2017 году самарские приставы не дали выехать за границу 15 тысячам должников

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы России за долг свыше 10 тысяч рублей.После погашения задолженности необходимо предоставить подтверждающие документы в отдел судебных приставов, где находится исполнительное производство. Как только средства окажутся на расчетном счете структурного подразделения службы приставов, они будут переданы взыскателю, исполнительное производство окончено, а ограничение на выезд за пределы РФ - снято.