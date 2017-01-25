В 2016 году пьяных за рулем стало больше

Он уточнил, что в минувшем году на 3% выросло число ДТП с участием нетрезвых водителей или отказавшихся от медицинского освидетельствования.Кроме того, по его словам, в 2016 году на дорогах области произошло 479 ДТП, в которых погибли 12 детей и 523 ребенка получили травмы.