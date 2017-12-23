В 2018 году на ремонт дорог Самарской области направят более 12 млрд рублей

Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».



- 12 млрд 258 млн рублей будут учтены на дорожную инфраструктуру: это и ремонт дорог, и субсидии муниципальным образованиям – городам и сельским районам. Также средства пойдут на достройку Фрунзенского моста, - сообщил Дмитрий Азаров.



Кроме того, планируется завершить строительство других важных объектов. В частности, к концу апреля в Самаре закончат строительство развязки на пересечении улиц Ташкентской и Ново-Садовой.



- Были определенные сложности с выносом коммуникаций, пришлось согласовывать все с сетевыми компаниями, отвечающими за электроснабжение. Сегодня работы по выносу сетей начаты, на это должно уйти примерно 11 дней. В январе планируется закончить основные работы, в апреле – запустить развязку, - сказал глава региона