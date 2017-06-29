В 2018 году iВолгу возможно проведут во второй половине лета

Участниками форума стали около 2000 молодых людей. На полторы недели у Мастрюковских озер поселились юноши и девушки из 14 регионов ПФО, а также из субъектов Уральско-го, Сибирского и Центрального округов. Иностранная делегация состояла из 52 человек. Форум посетили граждане 19 государств. Были представлены все континенты, кроме Австралии.- На поляну прибыли молодые люди из Ганы, Бразилии, Мексики, Индии, Китая и полутора десятков европейских стран, - перечислил руководи-тель регионального департамента по делам молодежи Владислав Лихачев.Директор форума «iВолга-2017» Кристина Попова рассказала, что заявки на участие подали почти 12 тысяч человек.- Это был самый большой конкурс в рамках всероссийской форумной кампании. На одно место претендовали шесть участников, что практически вдвое больше, чем в прошлые годы, - сказала она. - Уникальность «iВолги» в том, что обязательное условие на форуме - наличие собственного проекта. Из 2000 разработок в окружной этап отбора вышло 313 проектов, а гранты в итоге получили 55 человек.По словам организаторов, в этом году самарская делегация побила прежние рекорды.- Если ранее жители региона брали от 12 до 14 призовых мест, то в этом году самарские ребята взяли 15 мест. Они получили и гранты первой степени в размере 300 тысяч рублей, и вторые, и третьи места, которые «оценены» в 200 и 150 тысяч, - уточнил Владислав Лихачев.Удалось хозяевам поляны получить и значительное количество поощрительных призов, в числе которых - поездка в Звездный городок, где находится Центр подготовки космонавтов. Свои собственные гранты для участников выставки научно-технического творчества учредили и промышленные предприятия региона. Среди тех, кто уехал с форума не только с новыми знаниями, но и с сертификатом на реализацию сво-ей идеи, - самарец, участник смены «МедиаВолна» Николай Руденко. Он успешно защитил проект по созданию научно-популярного портала. На его создание и развитие студент Самарского университета получил 300 тысяч рублей.- Вместе со своей командой я буду реализовывать проект «Батарея». Задача - рассказывать о науке доступно, понятно и интересно. Мы хотим стать первой подобной площадкой не только в Самаре и Поволжье, но и составить конкуренцию федеральным СМИ, - заявил Николай. - Наш проект включает запуск сайта, где будем говорить о событиях в мире науки, размещать мультимедийный контент, развитие ютуб-канала, где планируем публиковать познавательные видео, а также серию публичных мероприятий. Будем проводить лектории и откроем школу популяризации науки для молодых ученых.Статус юбилейного форума определил множество нововведений этой «iВолги». Изменения коснулись и конвейера проектов, где экспертами выступали представители всех регионов ПФО, и бытовых условий, которые, несмотря на капризы погоды, были достаточно комфортными. Впервые на форуме провели окружные соревнования по парашютному спорту. Отличников и активистов поощряли выездными экскурсиями. Лучшие представители смены «Медиа-Волна» побывали в телестудии ГТРК «Самара» и на Самарской ГРЭС. А по просьбе ино-городних участников смены «Политика» мэр Олег Фурсов организовал для ребят теплоходную экскурсию по Волге. Узнать город и познако-миться с его историей гостями участникам форума помогала мобильная выставка «Самара-2018». Она стала ключевой точкой инфраструктуры форума и достопримечательностью «iВолги» из разряда «надо увидеть».Завсегдатаи «iВолги» волновались: будет ли форум в следующем году? Ведь Самара - в числе городов, которым предстоит принимать мероприятиепланетарного масштаба - Чемпионат мира по футболу. На церемонии закрытия форума полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич заявил, что «iВолга» состоится. Возможно, форум сдвинут из-за ЧМ на вторую половину лета.