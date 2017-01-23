В 2016 году экспорт из Самарской области уменьшился на 23%

По сравнению с 2016 годом, объем экспорта снизился на 23%, импорта – на 25%. Больше всего из Самарской области вывозили продукцию химической промышленности: пластмассу, каучук и резиновые изделия - 59%.Вторая значимая группа экспортируемых товаров - машины, оборудование и транспортные средства (16%). Это легковые автомобили, летательные и космические аппараты, котлы и механические устройства, оптические аппараты, электрические машины.Меньше всего из региона вывозили продовольственные товары и сырье, в основном алкогольные и безалкогольные напитки – 6%.Ввозили в Самарскую область в большом количестве машиностроительную продукцию, оборудование и транспортные средства (64% от всего объема импорта). Также ввозили продукцию химической промышленности (17%): пластмассы, органические химические соединения, лаки и краски, каучук, резина.Среди продовольственных товаров по импорту лидируют какао-бобы и какао-масло.