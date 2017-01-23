В 2016 году экспорт из Самарской области уменьшился на 23%
Самарская таможня подвела итоги внешнеторговой деятельности за прошлый год.
По сравнению с 2016 годом, объем экспорта снизился на 23%, импорта – на 25%. Больше всего из Самарской области вывозили продукцию химической промышленности: пластмассу, каучук и резиновые изделия - 59%.
Вторая значимая группа экспортируемых товаров - машины, оборудование и транспортные средства (16%). Это легковые автомобили, летательные и космические аппараты, котлы и механические устройства, оптические аппараты, электрические машины.
Меньше всего из региона вывозили продовольственные товары и сырье, в основном алкогольные и безалкогольные напитки – 6%.
Ввозили в Самарскую область в большом количестве машиностроительную продукцию, оборудование и транспортные средства (64% от всего объема импорта). Также ввозили продукцию химической промышленности (17%): пластмассы, органические химические соединения, лаки и краски, каучук, резина.
Среди продовольственных товаров по импорту лидируют какао-бобы и какао-масло.
По сравнению с 2016 годом, объем экспорта снизился на 23%, импорта – на 25%. Больше всего из Самарской области вывозили продукцию химической промышленности: пластмассу, каучук и резиновые изделия - 59%.
Вторая значимая группа экспортируемых товаров - машины, оборудование и транспортные средства (16%). Это легковые автомобили, летательные и космические аппараты, котлы и механические устройства, оптические аппараты, электрические машины.
Меньше всего из региона вывозили продовольственные товары и сырье, в основном алкогольные и безалкогольные напитки – 6%.
Ввозили в Самарскую область в большом количестве машиностроительную продукцию, оборудование и транспортные средства (64% от всего объема импорта). Также ввозили продукцию химической промышленности (17%): пластмассы, органические химические соединения, лаки и краски, каучук, резина.
Среди продовольственных товаров по импорту лидируют какао-бобы и какао-масло.
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