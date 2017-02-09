В 2016 году доходы учреждения МП «Коммунально-бытовые услуги» увеличились на 23%

Руководитель МП «Коммунально-бытовые услуги» Василий Никитин отчитался перед главой Самары Олегом Фурсовым о деятельности предприятия за минувший год.



Это предприятие оказывает банные и прачечные услуги в нескольких районах Самары. В его ведении находится 9 бань, 6 котельных, прачечная и база отдыха.



По словам Василия Никитина, в 2016 году доходы учреждения составили почти 67 млн рублей, что на 23% больше показателей 2015 года. Чистая прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза - до 5,7 млн рублей.



Глава города поручил в 2017 году повысить доходы предприятия, а также максимально расширить перечень предоставляемых услуг.



Напомним, в феврале проходят встречи главы города Олега Фурсова с руководителями муниципальных учреждений и предприятий. Они посвящены обсуждению результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе сокращению издержек, повышению доходности, оптимизации штатной численности, а также перспективам развития и поиску резервов.

