В 2016 году доходы МП «Ярмарки Самары» превысили плановые показатели на 4 млн рублей

Такие данные в ходе отчетной встречи с главой Самары Олегом Фурсовым озвучил руководитель предприятия Владимир Николаенко.



Основной вид деятельности МП «Ярмарки Самары» - организация сезонной торговли сельхозпродукцией. Осенью 2016 года самарцы смогли посетить 6 ярмарок, в том числе на площади им. Куйбышева. Кроме того, предприятие организует точки продаж питьевой воды, фруктов и овощей, хвойных деревьев.



По словам руководителя предприятия Владимира Николаенко, в 2016 году доходы МП составили 28,3 млн рублей, что на 4 млн рублей превышает план на год. Это на 15% больше, чем удалось выручить в 2015 году. Как отметил Владимир Николаенко, таких показателей удалось достигнуть за счет продления работы осенней ярмарки на площади им. Куйбышева и расширения сети площадок для торговли продукцией местных сельхозпроизводителей.



Выслушав доклад, Олег Фурсов поручил организовать точки продажи сельскохозяйственной продукции у проходных самарских заводов. Кроме того, в 2017 году МП «Ярмарки Самары» должно приобрести новые стилизованные павильоны для сдачи их в аренду участникам ярмарок.