В 2017 году доходы МП «ЕИРЦ» должны вырасти до 13,3 млн рублей

Как рассказал на отчетной встрече с главой города Олегом Фурсовым директор предприятия Сергей Гавриш, сейчас МП предоставляет услуги 24 организациям отрасли ЖКХ, количество обслуживаемых лицевых счетов превышает 194 тысячи.Он рассказал также, что в прошлом году за счет начисления платы за пользование муниципальными жилыми помещениями МП получило 122,5 млн рублей. В то время как годом ранее эта работа фактически не велась.Еще одним важным шагом стало существенное сокращение штатной численности при передаче предприятия из ведения Самарской области в муниципалитет. В результате оптимизации количество должностей снизилось на 84. В 2017 году ЕИРЦ планирует увеличить охват своими услугами управляющих компаний и таким образом нарастить чистую прибыль со 158 тыс. рублей до 13,3 млн рублей.