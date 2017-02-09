В 2016 году МП «Кафе «Хлебосол» сократило убытки

В рамках серии отчетных встреч директор МП «Кафе «Хлебосол» Игорь Седов отчитался перед главой Самары Олегом Фурсовым о результатах работы предприятия.



Эта организация занимается поставкой продукции общественного питания, организует деятельность столовых при предприятиях, школьное питание. Так, МП обеспечивает горячими обедами и завтраками 18 школ Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Куйбышевского районов Самары, организует торговое обслуживание жителей по социальным ценам во время проведения общегородских мероприятий.



По словам Игоря Седова, в 2016 году предприятию удалось максимально сократить убытки по сравнению с 2015 годом - почти в 4 раза. Общий размер доходов « Хлебосола » составил 72,5 млн рублей.



Также предприятию удалось повысить количество обслуживаемых школ, увеличить свое присутствие на общегородских мероприятиях. В 2017 году МП планирует получить доход в 82 млн рублей и полностью ликвидировать убытки.



Олег Фурсов рекомендовал Игорю Седову рассмотреть возможность организации дополнительных точек питания во время проведения матчей ЧМ-2018 по футболу.