В 2016 году «Красноглинские бани» оказали услуги 75 тысячам граждан

Это МП оказывает банно-прачечные услуги в Красноглинском районе. Кроме того, социально-незащищенные категории граждан имеют право на помыв по льготным тарифам в общих отделениях бань предприятия. Также для повышения доходности были введены парикмахерские услуги.Нафиса Мусаева рассказала, что в 2016 году выручка предприятия составила почти 15 млн рублей, а его рентабельность выросла на 1,6%. Кроме того, за счет собственных средств был проведен ремонт в банных комплексах.В 2017 году МП «Красноглинские бани» планирует повысить выручку до 15,5 млн рублей. Мэр Олег Фурсов поручил Нафисе Мусаевой проводить работу по дальнейшему повышению рентабельности и увеличить чистую прибыль предприятия до 1,5 млн рублей.