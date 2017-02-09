В 2016 году «Красноглинские бани» оказали услуги 75 тысячам граждан
Такие данные были озвучены в ходе встречи главы Самары Олега Фурсова с руководителем муниципального предприятия Нафисой Мусаевой.
Это МП оказывает банно-прачечные услуги в Красноглинском районе. Кроме того, социально-незащищенные категории граждан имеют право на помыв по льготным тарифам в общих отделениях бань предприятия. Также для повышения доходности были введены парикмахерские услуги.
Нафиса Мусаева рассказала, что в 2016 году выручка предприятия составила почти 15 млн рублей, а его рентабельность выросла на 1,6%. Кроме того, за счет собственных средств был проведен ремонт в банных комплексах.
В 2017 году МП «Красноглинские бани» планирует повысить выручку до 15,5 млн рублей. Мэр Олег Фурсов поручил Нафисе Мусаевой проводить работу по дальнейшему повышению рентабельности и увеличить чистую прибыль предприятия до 1,5 млн рублей.
Это МП оказывает банно-прачечные услуги в Красноглинском районе. Кроме того, социально-незащищенные категории граждан имеют право на помыв по льготным тарифам в общих отделениях бань предприятия. Также для повышения доходности были введены парикмахерские услуги.
Нафиса Мусаева рассказала, что в 2016 году выручка предприятия составила почти 15 млн рублей, а его рентабельность выросла на 1,6%. Кроме того, за счет собственных средств был проведен ремонт в банных комплексах.
В 2017 году МП «Красноглинские бани» планирует повысить выручку до 15,5 млн рублей. Мэр Олег Фурсов поручил Нафисе Мусаевой проводить работу по дальнейшему повышению рентабельности и увеличить чистую прибыль предприятия до 1,5 млн рублей.
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