В 2018 году Грушинский фестиваль пройдет в августе

Это связано с проведением в Самаре матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.



По данным областного правительства, 45-й юбилейный фестиваль Валерия Грушина будет перенесен на 9-12 августа. Традиционно он проходит в первые выходные июля.



По словам министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, в следующем году фестиваль будет перенесен, чтобы избежать дополнительной нагрузки на Самару, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.