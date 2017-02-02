Узнать доход по вкладам стало проще
Для получения более подробной информации по вкладам Сбербанк модернизировал сервис формирования полной банковской выписки, который позволяет клиентам узнать сумму начисленных процентов за выбранный период времени по вкладам и счетам. Теперь клиенты могут получить выписку с информацией по начисленным процентам самостоятельно в личном кабинете «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно выбрать интересующий период времени и сформировать полную банковскую выписку по счёту либо вкладу. Выписку по вкладу можно получить и в офисе Сбербанка.
Новый сервис позволяет быстро и удобно заполнять справку о доходах и расходах (декларацию), ежегодно предоставляемую в кадровые службы согласно Указу Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
Сбербанк предлагает клиентам несколько видов депозитов. По вкладу «Сохраняй» действует ставка до 6,49%. Предложение «Пополняй» позволяет получить до 6,23% годовых и вносить дополнительные средства. Ставка по вкладу «Управляй» достигает 5,77%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов.
Открыть любой из вкладов можно в офисах Сбербанка, из документов необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также вклады можно открыть через сервис «Сбербанк Онлайн», в этом случае ставки будут выше.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Новый сервис позволяет быстро и удобно заполнять справку о доходах и расходах (декларацию), ежегодно предоставляемую в кадровые службы согласно Указу Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
Сбербанк предлагает клиентам несколько видов депозитов. По вкладу «Сохраняй» действует ставка до 6,49%. Предложение «Пополняй» позволяет получить до 6,23% годовых и вносить дополнительные средства. Ставка по вкладу «Управляй» достигает 5,77%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов.
Открыть любой из вкладов можно в офисах Сбербанка, из документов необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также вклады можно открыть через сервис «Сбербанк Онлайн», в этом случае ставки будут выше.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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