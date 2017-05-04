Увольнение Валерия Кириллова с поста главврача больницы имени Пирогова связано с проверкой медучреждений к ЧМ-2018

- Комиссия поставила больнице практически «неуд», и мы получили серьезные замечания. Мы были вынуждены пойти на то, чтобы освободить главного врача от занимаемой должности. Работы, которые необходимо там провести, будут сделаны в ближайшие месяцы, - сказал губернатор и добавил, что если будут необходимы дополнительные средства, правительство их изыщет.По словам губернатора, это делается не только для подготовки медучреждения к грядущему мундиалю, но и для того, чтобы больница оставляла хорошее впечатление у пациентов.