Увидел свет особенный номер - ретровыпуск «Самарской газеты»

Два месяца активные самарцы, не имеющие отношения к журналистике, учились писать, сочинять и мыслить в горьковском духе. Слушали лекции, ходили на мастер-классы и практические занятия, искали темы и необычные ракурсы. Получилось как минимум интересно!Четырёхполосный отчет о проделанной работе можно увидеть в каждом номере от 21 мая.