Ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами в Чапаевске превысил 10 млн рублей
Представители прокуратуры и регионального управления Росприроднадзора провели проверку нарушения законодательства об охране окружающей среды.
В районе бывшего складского помещения Чапаевского механического завода обнаружили загрязненный отходами и нефтепродуктами участок земли. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. Площадь зараженного участка составила 2600 кв. метров.
Ущерб оценили в 10 140 000 рублей. По факту порчи земли возбудили уголовное дело.
В районе бывшего складского помещения Чапаевского механического завода обнаружили загрязненный отходами и нефтепродуктами участок земли. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. Площадь зараженного участка составила 2600 кв. метров.
Ущерб оценили в 10 140 000 рублей. По факту порчи земли возбудили уголовное дело.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 апреля 2017
42
18 апреля 2017
66
18 апреля 2017
102
18 апреля 2017
156
18 апреля 2017
111
18 апреля 2017
291
18 апреля 2017 , 12:47
42
Оплата счетов ЖКХ отнимает немало времени — нужно собрать квитанции, найти время для...
18 апреля 2017 , 12:41
66
Преступление было совершено вечером 31 марта.
18 апреля 2017 , 12:35
46
В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став...
18 апреля 2017 , 12:31
102
Соответствующий аукцион объявило Управление организации торгов администрации Самары.
18 апреля 2017 , 12:23
156
Прогулка по реке пройдет на теплоходе типа «Москва».
18 апреля 2017 , 12:19
74
Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
Изучать, чтобы сберечь
18 апреля 2017 , 12:00
109
Соответствующие поправки в бюджет Самарской области депутаты губернской думы рассмотрели на...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
19 марта 2017
4962
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4959
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4211
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
3779
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
823
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1136
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
938
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1042
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...