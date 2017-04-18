Ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами в Чапаевске превысил 10 млн рублей

Представители прокуратуры и регионального управления Росприроднадзора провели проверку нарушения законодательства об охране окружающей среды.



В районе бывшего складского помещения Чапаевского механического завода обнаружили загрязненный отходами и нефтепродуктами участок земли. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. Площадь зараженного участка составила 2600 кв. метров.



Ущерб оценили в 10 140 000 рублей. По факту порчи земли возбудили уголовное дело.