Уровень загрязнения воздуха у "Самара Арены", площади Куйбышева и набережной не превышает нормы
Мобильная экологическая лаборатория делает по шесть замеров в день на стадионе «Самара Арена», Фестивале болельщиков FIFA и набережной.
Помимо 10 стационарных постов, расположенных в разных частях Самары, следит за состоянием атмосферного воздуха и передвижной пост контроля атмосферного воздуха. Мобильная экологическая лаборатория начала свою работу 3 мая и продолжит наблюдение до 1 августа, сообщает самарская мэрия.
Мобильная лаборатория оснащена автоматическими газоанализаторами, которые измеряют содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе, а также метеорологическим комплексом, предназначенным для определения метеопараметров: скорости и направления ветра, влажности, температуры и атмосферного давления.
Лаборатория следит за состоянием воздуха и осуществляет замер по 14 основным показателям, в том числе загрязнение воздуха пылью, диоксидом азота и серы, формальдегидами. Анализ воздуха занимает около 30-40 минут. Результаты специалисты видят сразу.
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Андрей Христов рассказал, что, по результатам проведенных замеров, содержание в воздухе наблюдаемых примесей фиксируется в пределах нормы.
Каждый день лаборатория делает по шесть замеров воздуха на трех площадках: на стадионе «Самара Арена», Фестивале болельщиков FIFA и на набережной.
Помимо 10 стационарных постов, расположенных в разных частях Самары, следит за состоянием атмосферного воздуха и передвижной пост контроля атмосферного воздуха. Мобильная экологическая лаборатория начала свою работу 3 мая и продолжит наблюдение до 1 августа, сообщает самарская мэрия.
Мобильная лаборатория оснащена автоматическими газоанализаторами, которые измеряют содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе, а также метеорологическим комплексом, предназначенным для определения метеопараметров: скорости и направления ветра, влажности, температуры и атмосферного давления.
Лаборатория следит за состоянием воздуха и осуществляет замер по 14 основным показателям, в том числе загрязнение воздуха пылью, диоксидом азота и серы, формальдегидами. Анализ воздуха занимает около 30-40 минут. Результаты специалисты видят сразу.
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Андрей Христов рассказал, что, по результатам проведенных замеров, содержание в воздухе наблюдаемых примесей фиксируется в пределах нормы.
Каждый день лаборатория делает по шесть замеров воздуха на трех площадках: на стадионе «Самара Арена», Фестивале болельщиков FIFA и на набережной.
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