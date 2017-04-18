Управляющим микрорайонов Самары утвердили зарплату

Суть текущих изменений бюджета 2017 года сводится к перераспределению 129,4 миллиона рублей в целях предоставления межбюджетных трансфертов внутригородским районам на обеспечение деятельности общественных советов микрорайонов Самары.

Это решение принято в преддверии Дня местного самоуправления – 21 апреля, чтобы как можно больше людей было вовлечено в процесс решения вопросов местного значения на уровне районов.

В конце марта председатель думы Галина Андриянова предложила снять 13 миллионов рублей со статьи расходов на финансирование деятельности гордумы и направить данные средства на обеспечение работы общественных советов микрорайонов. Еще 17,5 миллионов рублей – это остатки от субсидий, выделенных территориальным общественным советам (ТОС). 60 миллионов рублей – это средства, планируемые на исполнение судебных актов. В результате изменений основные параметры бюджета Самары на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не изменятся.

На эти деньги управляющие микрорайонов (их 355) Самары будут 8 месяцев получать зарплату – в среднем по 35 тысяч рублей в месяц на каждого. Зарплату они начнут получать с 1 мая.

Депутаты поддержали поправки в бюджет и приняли документ в двух чтениях.

Напомним, что в Самаре формируются 355 общественных советов микрорайонов, в состав которых войдут представители многоквартирных домов, общественных организаций, предприятий.



В советы микрорайонов будут входить 150-250 человек, а в координационные советы микрорайонов - до 30 человек. В состав каждого общественного совета будут входить представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Советы будут подчиняться администрациям внутригородских районов города.