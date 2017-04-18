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Управляющим микрорайонов Самары утвердили зарплату

Соответствующие поправки в городскую казну депутаты Самарской гордумы сегодня рассмотрели на комитете по бюджету, налогам и экономике, а затем и на пленарном заседании.
 
Суть текущих изменений бюджета 2017 года сводится к перераспределению 129,4 миллиона рублей в целях предоставления межбюджетных трансфертов внутригородским районам на обеспечение деятельности общественных советов микрорайонов Самары.
 
Это решение принято в преддверии Дня местного самоуправления – 21 апреля, чтобы как можно больше людей было вовлечено в процесс решения вопросов местного значения на уровне районов.
 
В конце марта председатель думы Галина Андриянова предложила снять 13 миллионов рублей со статьи расходов на финансирование деятельности гордумы и направить данные средства на обеспечение работы общественных советов микрорайонов. Еще 17,5 миллионов рублей – это остатки от субсидий, выделенных территориальным общественным советам (ТОС). 60 миллионов рублей – это средства, планируемые на исполнение судебных актов. В результате изменений основные параметры бюджета Самары на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не изменятся.
 
На эти деньги управляющие микрорайонов (их 355) Самары будут 8 месяцев получать зарплату – в среднем по 35 тысяч рублей в месяц на каждого. Зарплату они начнут получать с 1 мая.
 
Депутаты поддержали поправки в бюджет и приняли документ в двух чтениях.
 
Напомним, что в Самаре формируются 355 общественных советов микрорайонов, в состав которых войдут представители многоквартирных домов, общественных организаций, предприятий.

В советы микрорайонов будут входить 150-250 человек, а в координационные советы микрорайонов - до 30 человек. В состав каждого общественного совета будут входить представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Советы будут подчиняться администрациям внутригородских районов города.
Дата: 17 апреля 2017 , 15:57
487
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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