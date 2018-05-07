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Управляющий ТЦ МЕГА Самара Евгений Карлашов: «Обсуждаем с министерством транспорта и руководством «Кошелева» возможность расширения подъездной дороги»

Самара - один из самых обеспеченных торговыми центрами городов России. В свою очередь, одним из самых популярных ТЦ в Самаре является МЕГА. В интервью sgpress.ru управляющий торгового центра Евгений Карлашов рассказал о том, чем отличаются самарцы от жителей других регионов, появится ли в МЕГЕ кинотеатр и как следят в ТЦ за безопасностью покупателей.

- Мы беседуем с вами в разгар рабочего дня. Несмотря на это в торговом центре много посетителей. Проводился ли анализ, кто посещает ваш ТЦ в будни? Кто все эти люди, и почему они не на работе?

- Многие сейчас имеют разный подход к работе и по-разному планируют свой день. Кто наши клиенты днем в будни? Во-первых, рядом с МЕГОЙ есть офисы крупных компаний. Их сотрудники приходят на бизнес-ланчи. Рядом с нами также находится крупный жилой район. К нам днем приходят мамы с маленькими детьми. Родители могут заняться шопингом в то время, когда их дети будут находиться на игровых площадках.
Не нужно исключать и тех, кто любит шопинг в будни из-за комфорта. Конечно, в основном, МЕГА все-таки является торговым центром выходного дня и пиковые нагрузки приходятся на субботу и воскресенье.

- На входе в торговый центр можно увидеть знак запрета катания на роликовых коньках. Разве по закону это запрещено?

- У нас есть определенные правила. Не могу сказать, что мы жестко пресекаем катание ребятишек в кроссовках с роликами. Но в галереях есть колонны, торговые точки, ходят посетители. Кататься на роликах здесь небезопасно. Некоторые вещи делаются в рамках здравого смысла. Мы должны обеспечивать безопасность большого количества людей. Думаю, что наши гости приветствуют эти правила поведения.

- А что с запретом на съемку? Бывали случаи в некоторых торговых центрах, когда охрана негативно реагировала на снимающих видео или фото посетителей.

- Если речь идет о профессиональной съемке, то мы обращаем на это внимание. Например, когда к нам приезжает какой-то телеканал.
- А если говорить о посетителях?

- Для обычных людей, блоггеров у нас ограничений нет. Наоборот, мы это приветствуем, если их действия не создают неудобств для других посетителей. Конечно, есть ограниченный доступ в технические и служебные помещения. Это опять же продиктовано требованиями безопасности.

- Речь зашла о безопасности. После трагедии в Кемерово проходят массовые проверки торговых центров. Приходили ли к вам из МЧС, прокуратуры?

- Да. Это было в середине апреля. Вместе с пожарными и прокуратурой мы протестировали сценарий действий на случай внештатной ситуации. Представители МЧС на месте дали нам оценку «выше, чем удовлетворительно».
- В МЕГЕ, по сути, все торговые площади находятся на втором этаже. Как выглядит план эвакуации в таких условиях?

- По всему периметру торгового центра расположены двери аварийных выходов. Сейчас они закрыты на электронные замки. При срабатывании пожарной сигнализации замки автоматически отключаются. Люди, выходя через эти двери, попадают в коридор. В нем работает система дымоудаления. Коридор ведет к запасной лестнице. Таких выходов у нас около 30. Они обозначены специальными указателями. Человек, где бы он ни находился, будет видеть минимум два знака, указывающих на направление эвакуации.

 
- Как устроена система обнаружения пожара?

- В каждом помещении есть дымовые датчики. Один – на квадратный метр. В зоне фудкорта установлены инфракрасные датчики. Когда дым попадает в поле луча, система срабатывает автоматически. Идет оповещение «код 1000».

- Что он означает? 

- «Код 1000» - это сигнал для всех сотрудников торгового центра о том, что где-то сработал датчик. Они должны осмотреть помещение, выяснить, есть ли посетители в торговом зале. Эвакуация начинается только после сигнала пожарной тревоги.   
- Часто ли срабатывала сигнализация и из-за чего?

Датчики иногда срабатывают. На фудкорте, например, это может произойти из-за пара.
- Вы рассказали о системе обнаружения пожара, а как устроена система тушения?

- По всему торговому центру установлены спринклеры, разбрызгиватели. Их всего 18 тысяч. В магазинах, где установлены низкие потолки, они расположены на двух уровнях. Нижний - это навесной потолок арендатора. Верхний – кровля здания.

Все помещения также оборудованы пожарными кранами и огнетушителями. Последние расположены по всей МЕГЕ. Огнетушители есть и в общественных зонах и в магазинах. Всего их 1,5 тысячи. 
 
- Бывали случаи, когда срабатывали спринклеры?

- За пять лет было два-три таких случая в «Ашане». Сотрудники магазина сбивали их товаром. До открытого огня дело не доходило.
 
- Мы заговорили о крупных магазинах. «Икеа» сделана по такому принципу, что посетитель вынужден пройти весь огромный торговый зал насквозь, чтобы из него выбраться. Как будут люди эвакуироваться, если там не дай Бог, что-то случится?

- На самом деле в магазине «Икеа» через каждые 50-60 метров расположены эвакуационные выходы, доступные для всех. Они ведут прямо на улицу. Из любого места легко покинуть здание в случае необходимости.
 
- Готов ли персонал «Меги» к нештатной ситуации?

- Наша служба безопасности обучена, в том числе, реагированию на ЧП. В тесной связке с ней работает охрана якорных арендаторов: «Икеа», «Ашана», «Леруа Мерлен». Мы проводим тренировки вместе с персоналом всех магазинов нашего центра и с посетителями. Сотрудники магазинов не находятся в нашем подчинении, но проходят обязательный онлайн-тренинг, по итогам которого сдают тесты.

 
- Сколько нужно времени на эвакуацию торгового центра?

- У нас были выполнены расчеты периодов времени безопасной эвакуации их разных зон. Они в соответствии с требованиями законодательства были направлены в МЧС. Для нас эвакуация заключается не только в том, чтобы вывести людей в коридоры безопасности, как это трактуется нормативами. Мы должны провести их до выхода и проверить здание на предмет отсутствия посетителей. На все это уходит не более 20 минут. У нас есть специальная инструкция, как выводить детей. На улице существует специальное место сбора. Если на улице холодно, мы выдаем пледы, подгоняем автобус. В сильный мороз есть возможность развернуть специальную палатку.
 
- А как организован выезд с территории парковки во время ЧП?

- При эвакуации движение регулируют сотрудники ГИБДД, В тоже время,также сейчас мы обсуждаем с министерством транспорта и руководством «Кошелева» возможность комплексного решения вопроса подъездной дороги. Понятно, что сейчас требуется ее расширение.


- Это уже готовый проект или пока только разговоры?

- Уже есть некоторые наработки, которые мы обсуждаем с управляющей компанией «Кошелева».

- Сколько это будет стоить?

- Пока сложно понять.дать оценку, наряду с другими потенциальными девелоперами, мы готовы рассматривать возможность соинвестировать в проект.

- На выезде с парковки Меги, справа внизу есть некий резервуар с водой, точнее два. Это относится к МЕГЕ? Если да, то, что это?

- Это очистные сооружения, которые принимают и очищают сточные воды с парковки и крыши здания. Там аккумулируются атмосферные осадки, проходят очистку и сбрасываются в Орлов овраг. На регулярной основе мы проводим анализы качества сбрасываемых вод в соответствии с законодательством и нашим внутренним экологическим стандартам.


- В МЕГЕ можно увидеть много отделов известных брендов. А выходят ли на вас самарские арендаторы?

- Да. Есть, например, Bruxel. Это такие местные звезды. Также в галереях можете видеть небольшие юниты. Это тестовая площадка для предпринимателей, которые хотят попробовать предоставить новые предложения для наших гостей. У нас бывают разные ярмарки, на которые мы приглашаем молодых дизайнеров, хэндмэйд-мастеров. У нас хорошо прошел «Урбан-фест» с представителями стрит-фуда и дизайн-маркета. Причем люди приезжали и из других регионов: Казани, Новосибирска, например.

- Местные арендаторы сами выходят на вас?

- У нас есть так называемый Open house - день открытых дверей для наших текущих и потенциальных арендаторов. На нем мы представляем себя и наши возможности. В планах провести что-то подобное в Самаре. Многие предприниматели сами обращаются к нам с какими-то предложениями. Мы для них открыты. Покупатель достаточно требователен. Количество торговых центров в Самаре велико, и гостям хочется предлагать что-то новое. Мы изучаем запросы наших посетителей, чего им не хватает в МЕГЕ.

- Например?

- Есть потребность в МФЦ. К этой теме мы обращаемся перманентно от раза к разу. Ее нужно обсуждать с представителями властей. Конечно, свой МФЦ есть в «Кошелеве». Но в нашем случае мы говорим о центре, который будет работать для жителей всей области. Подобный проект реализовали в ростовской МЕГЕ. У нас пока решение не принято. Идут переговоры.

- Чего еще не хватает посетителям МЕГИ?

- Люди просят открыть отделение «Сбербанка». Мы также ведем переговоры по этому поводу. Во многих МЕГАх такие отделения есть.

- Планирует ли торговый центр расширяться, как, например, «Аврора», «Космопорт», «Мега-Сити»? Может быть, собираетесь открыть кинотеатр?

- Вы затронули полезную тему. Запрос на кинотеатр сейчас высок. Площади не позволяют нам разместить кинозал в полном формате. Мы ведем переговоры с некоторыми партнерами по поводу возможного решения. Не могу пока раскрыть все детали, потому что это еще в процессе обсуждения.

- Ходите ли вы в другие торговые центры? Следите за конкурентами?

- В работе мы практикуем регулярные посещения конкурентов. Следим за изменениями в оформлении, за появлениями новых брендов. Если говорить с обывательской точки зрения, то я живу в центре города, и мне приходится посещать другие торговые центры.

- «Гудок»?

- Я сторонник другого торгового центра. За покупками конечно чаще мы ездим в МЕГУ.

- Ну а если нужно элементарно выйти за хлебом?

- Для этого есть магазины возле дома. Это хорошо развивающийся формат. И рынок диктует, чтобы он развивался дальше. Такие магазины сейчас на каждом углу.

- И все-таки, назовите торговые центры кроме МЕГИ, которые вы посещаете?

- В зависимости от потребности. Если хотим пойти в IMAX, то идем в «Аврору». Если просто в кино, то какой-нибудь другой ТЦ. А вообще я люблю гулять с семьей по набережной. Там можно лучше всего провести время. Есть много мест, где можно перекусить.

- Встречаетесь ли вы с руководителями других самарских торговых центров?

- Я пару раз участвовал в локальных конференциях по недвижимости. Иногда мы пересекаемся на встречах, посвященных городским мероприятиям.


- До переезда в Самару вы работали в Адыгее и в Башкирии. На какие моменты обратили внимание, когда приехали в наш город?

- Знаете, это были разные времена, разные города. Особенность Самары, на мой взгляд в том, что здесь всегда есть спрос на что-то особенное, отличное от другого. Еще самарцы очень любят свой город. Люди здесь любят природу, Волгу, горы, хоть они и небольшие. Если говорить о различиях, то в Башкирии есть определенный сложившийся из национальных особенностей запрос на определенные бренды или одежду.

- Впереди Чемпионат мира по футболу. МЕГА не осталась в стороне от этого события. У вас на территории будет организована перехватывающая парковка.

- Да, мы выделим определенные места для въезда на нее с минимальными пересечениями с основным трафиком, который идет в торговый центр. Под зону парковки и стоянки шаттлов мы отдали место, которое
наименее загружено в обычное время. Это площадка за МЕГОЙ и в районе «Леруа Мерлен».

- Как будут разъединять транспортные потоки?

- Будет определенная схема. На дорогах установят указатели.

- Готовится ли что-то специальное к Чемпионату мира непосредственно в МЕГЕ? Может быть, изменится режим работы?

- На фудкорте можно будет смотреть прямые трансляции матчей. Мы готовим еще кое-что, но всех подробностей раскрывать пока не будем.

Дата: 7 мая 2018 , 17:43
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков
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