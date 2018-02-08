Упавший парник на поле «Самара Арены» восстановят до конца дня

Половина рухнувшей конструкции уже приведена в порядок.



Парник на "Самара Арене" устанавливали для предотвращения промерзания почвы. Под ним должны были стелить газон. Но в ночь на среду, 7 февраля, конструкция рухнула. По информации компании-заказчика строительства стадиона «Спорт-Инжиниринг», площадь обрушения - около 9 тысяч квадратных метров. Сейчас восстановлена уже половина упавших конструкций. До конца дня парник полностью приведут в порядок.