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Упавший парник на поле «Самара Арены» восстановят до конца дня

Половина рухнувшей конструкции уже приведена в порядок.

Парник на "Самара Арене" устанавливали для предотвращения промерзания почвы. Под ним должны были стелить газон. Но в ночь на среду, 7 февраля, конструкция рухнула. По информации компании-заказчика строительства стадиона «Спорт-Инжиниринг», площадь обрушения - около 9 тысяч квадратных метров. Сейчас восстановлена уже половина упавших конструкций. До конца дня парник полностью приведут в порядок.  
Дата: 8 февраля 2018 , 12:44
800
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Спорт Инжиниринг
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