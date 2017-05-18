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Упали ставки на ипотечные кредиты Сбербанка

При поиске квартиры многие ограничивают свой поиск, поскольку ориентируются на свои финансовые возможности. Новые ипотечные предложения Сбербанка позволят выбрать именно ту квартиру, которая нравится вам.

На квартиры в новостройках минимальная ставка установлена на уровне 10,4%. Для получения ипотеки на этих условиях необходимо воспользоваться сервисом «Электронная регистрация права собственности в Росреестре». После этого не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Время, необходимое для оформления документов сокращается до 5-7 дней.

Если не использовать сервис, то ставка минимальная вырастет на 0,5% и составит 10,9%.

​Дополнительную экономию на ипотеке можно получить, если воспользоваться акционным предложением Сбербанка и партнеров-застройщиков.

В этом случае новое жилья можно приобрести со ставкой от 8,9%, при использовании «Электронной регистрации» — от 8,4%.

С полным списком застройщиков, участвующих в акции можно на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечные кредиты» — «Акция на новостройки».

Помимо квартир в новостройках по новым ставкам можно приобрести и квартиры на вторичном рынке. Так, в рамках акции для молодых семей и с использованием «Электронной регистрации» минимальная ставка в Самарской области начинается от 10,25%.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

***

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
Дата: 18 мая 2017 , 15:24
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