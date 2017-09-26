Уникальный концерт классики и джаза пройдет в Музее модерна
В пятницу, 29 сентября, в 18:00 в Музее модерна (ул. Красноармейская, 15) состоится открытие нового сезона проекта «Музыка модерна». Первый концерт называется «С контрабасом наперевес» (6+).
Проект Музея модерна и Информационного музыкального центра начался год назад, оказался успешным и востребованным публикой. Авторы делают акцент на редко исполняемой камерной музыке рубежа XIX-XX веков, а также на произведениях современных авторов. В прекрасной гостиной дома Курлиных получили возможность показа своих сольных, камерных программ и премьер ведущие самарские исполнители и композиторы.
В новом сезоне слушателей ждет много интересных и уникальных концертов. 29 сентября состоится редкое событие: творческий вечер замечательного самарского контрабасиста Николая Замоздры. В концерте «С контрабасом наперевес» примут участие друзья Николая - композитор и пианист Василий Тонковидов, на ударных - Иван Кирзон.
В музее модерна вновь будут царить классика и джаз, а также прозвучат авторские композиции Василия Тонковидова. Справки по телефону 333-24-98.
Проект Музея модерна и Информационного музыкального центра начался год назад, оказался успешным и востребованным публикой. Авторы делают акцент на редко исполняемой камерной музыке рубежа XIX-XX веков, а также на произведениях современных авторов. В прекрасной гостиной дома Курлиных получили возможность показа своих сольных, камерных программ и премьер ведущие самарские исполнители и композиторы.
В новом сезоне слушателей ждет много интересных и уникальных концертов. 29 сентября состоится редкое событие: творческий вечер замечательного самарского контрабасиста Николая Замоздры. В концерте «С контрабасом наперевес» примут участие друзья Николая - композитор и пианист Василий Тонковидов, на ударных - Иван Кирзон.
В музее модерна вновь будут царить классика и джаз, а также прозвучат авторские композиции Василия Тонковидова. Справки по телефону 333-24-98.
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