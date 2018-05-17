Уникальная школа в Самаре: ученики защищают дипломные проекты по дизайну и архитектуре

Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов была открыта в городе в 1987 году. Уже на протяжении 30 лет ее педагоги работают по особой программе: здесь готовят будущих архитекторов и дизайнеров.



Об особенностях обучения корреспонденту «СГ» рассказала руководитель отделения технологии архитектурно-дизайнерского проектирования, почетный работник общего образования РФ, член Союза дизайнеров РФ Людмила Цибер.



- Людмила Борисовна, с чего начиналась история отделения?



- Изначально отделение открылось как экспериментальная площадка по эстетическому образованию. Педагоги разработали комплексную программу творческого развития детей. Документ получил экспертную оценку областного министерства образования и науки, и учителя начали по ней работать. Помимо традиционных обязательных предметов в нашем учебном плане есть такие дисциплины, как проектная графика, объемно-геометрическое конструирование, дизайн-проектирование, пластическое моделирование, композиция, цветоведение и другие. Сегодня школа является ассоциированным членом Союза архитекторов России. Также наши ученики участвуют в проектах Союза дизайнеров РФ, областного Управления охраны объектов культурного наследия, сотрудничают с реставраторами. Кроме того, по инициативе школы в Самаре проводится конкурс «Архитектурное наследие».



- У школы сложился имидж заведения, где готовят сильных учеников, которые успешно продолжают образование в вузах...



- Совершенно верно. Мы гордимся нашими выпускниками. Они становятся успешными студентами многих вузов не только Самары, но и Москвы, Санкт-Петербурга, некоторые уезжают за рубеж. Мы учим креативности, нестандартному мышлению, умению принимать уникальные, интересные решения. По моему мнению, такой человек будет успешен в любой профессии.



- Приобщение к будущей профессии начинается с начальной школы?



- Введение в профессию начинается с самого юного возраста. Большинство наших будущих учеников посещают занятия для дошкольников. Но процесс углубленного изучения предметов стартует со второго класса. Сначала ребята в игровой форме осваивают информатику, дизайн-проектирование, пластическое моделирование, композицию. И, конечно, обязательно углубленное изучение математики, без знания которой невозможно представить хорошего архитектора или дизайнера. В начальной школе дети учатся работать с пространством и цветом, создавая планы и рисунки фантазийных городов, дворов, квартир. Затем переходим к перспективе, построению объемно-пространственных композиций. Спецкурсы по основам проектирования, черчения и инженерной графики и другим профильным

дисциплинам ученикам читают преподаватели академии строительства и архитектуры Самарского технического университета.



- Обучение у вас не очень похоже на занятия в обычной школе?



- Мы стараемся сделать занятия разнообразными и интересными. Не просто учим детей, но создаем определенную среду. Влияние творческого человека, пусть еще только начинающего свой путь, на окружение очень велико: проекты, которые делает ребенок, его работы, выставки, пленэры, экскурсии - все это формирует круг интересов школьника, а значит, и тех, кто в той или иной степени его окружает. Приведу простой пример. Патриотизм - красивое слово, часто сейчас повторяемое, но воспитать это чувство невозможно, если не пропустить через сердце ребенка яркие зрительные образы, вызывающие восхищение и гордость, уважение к родной земле. Поэтому, говоря о любви к малой родине, мы поэтапно знакомим детей с лучшими образцами самарской архитектуры. Работаем с малышами, делаем макеты игровых площадок. В восьмом классе есть большой проект «Самарские окна», посвященный деревянному зодчеству Самары. В 10-м классе ученики создают точную копию одного из архитектурных памятников города. Например, дом купца Маштакова на Самарской, 207, дача Сипиной на Первой просеке, есть и множество других интереснейших зданий. Это настоящие макеты, выполненные в определенном масштабе, по историческим чертежам. Во время работы школьники изучают не только внешний вид дома, но и его историю: как его строили, кто там жил.



- В конце обучения выпускникам предстоит защитить дипломные проекты. Как организован этот процесс?



- Дипломный проект - сумма всех знаний и умений, полученных за время обучения в школе. С одной стороны, защита этой работы - часть учебного процесса, с другой - возможность для ребенка сформулировать и выразить свои творческие идеи. Рассказать в них о том, что его по-настоящему волнует. В этом выпускникам помогают художественные руководители, работающие с ними над проектом. Ребята выбирают тему, например «Самара архитектурная», «В поисках гармонии», и делают серию работ по ней, используя различные техники и технологии. Одна выпускница в этом году создала композицию по мотивам произведений Велимира Хлебникова, другая - вращающийся макет театральных декораций с подсветкой. Работы большинства учеников выполнены вполне профессионально, и это отмечают наши эксперты и друзья. Дипломный проект - хороший старт для будущих архитекторов, дизайнеров, художников и просто творческих людей. При этом стоит отметить, что наши выпускники успешны не только в области архитектуры и дизайна, но и с хорошими баллами сдают государственную итоговую аттестацию, что позволяет им поступать в вузы на бюджетные места.



Результат нашей успешной работы подтверждают многочисленные дипломы победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. Также дважды учреждение входило в престижный рейтинг 500 лучших образовательных организаций России. Приглашаем к нам учиться и развивать свои таланты будущих архитекторов, дизайнеров и творчески одаренных детей.