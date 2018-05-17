Уникальная школа в Самаре: ученики защищают дипломные проекты по дизайну и архитектуре
Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов была открыта в городе в 1987 году. Уже на протяжении 30 лет ее педагоги работают по особой программе: здесь готовят будущих архитекторов и дизайнеров.
Об особенностях обучения корреспонденту «СГ» рассказала руководитель отделения технологии архитектурно-дизайнерского проектирования, почетный работник общего образования РФ, член Союза дизайнеров РФ Людмила Цибер.
- Людмила Борисовна, с чего начиналась история отделения?
- Изначально отделение открылось как экспериментальная площадка по эстетическому образованию. Педагоги разработали комплексную программу творческого развития детей. Документ получил экспертную оценку областного министерства образования и науки, и учителя начали по ней работать. Помимо традиционных обязательных предметов в нашем учебном плане есть такие дисциплины, как проектная графика, объемно-геометрическое конструирование, дизайн-проектирование, пластическое моделирование, композиция, цветоведение и другие. Сегодня школа является ассоциированным членом Союза архитекторов России. Также наши ученики участвуют в проектах Союза дизайнеров РФ, областного Управления охраны объектов культурного наследия, сотрудничают с реставраторами. Кроме того, по инициативе школы в Самаре проводится конкурс «Архитектурное наследие».
- У школы сложился имидж заведения, где готовят сильных учеников, которые успешно продолжают образование в вузах...
- Совершенно верно. Мы гордимся нашими выпускниками. Они становятся успешными студентами многих вузов не только Самары, но и Москвы, Санкт-Петербурга, некоторые уезжают за рубеж. Мы учим креативности, нестандартному мышлению, умению принимать уникальные, интересные решения. По моему мнению, такой человек будет успешен в любой профессии.
- Приобщение к будущей профессии начинается с начальной школы?
- Введение в профессию начинается с самого юного возраста. Большинство наших будущих учеников посещают занятия для дошкольников. Но процесс углубленного изучения предметов стартует со второго класса. Сначала ребята в игровой форме осваивают информатику, дизайн-проектирование, пластическое моделирование, композицию. И, конечно, обязательно углубленное изучение математики, без знания которой невозможно представить хорошего архитектора или дизайнера. В начальной школе дети учатся работать с пространством и цветом, создавая планы и рисунки фантазийных городов, дворов, квартир. Затем переходим к перспективе, построению объемно-пространственных композиций. Спецкурсы по основам проектирования, черчения и инженерной графики и другим профильным
дисциплинам ученикам читают преподаватели академии строительства и архитектуры Самарского технического университета.
- Обучение у вас не очень похоже на занятия в обычной школе?
- Мы стараемся сделать занятия разнообразными и интересными. Не просто учим детей, но создаем определенную среду. Влияние творческого человека, пусть еще только начинающего свой путь, на окружение очень велико: проекты, которые делает ребенок, его работы, выставки, пленэры, экскурсии - все это формирует круг интересов школьника, а значит, и тех, кто в той или иной степени его окружает. Приведу простой пример. Патриотизм - красивое слово, часто сейчас повторяемое, но воспитать это чувство невозможно, если не пропустить через сердце ребенка яркие зрительные образы, вызывающие восхищение и гордость, уважение к родной земле. Поэтому, говоря о любви к малой родине, мы поэтапно знакомим детей с лучшими образцами самарской архитектуры. Работаем с малышами, делаем макеты игровых площадок. В восьмом классе есть большой проект «Самарские окна», посвященный деревянному зодчеству Самары. В 10-м классе ученики создают точную копию одного из архитектурных памятников города. Например, дом купца Маштакова на Самарской, 207, дача Сипиной на Первой просеке, есть и множество других интереснейших зданий. Это настоящие макеты, выполненные в определенном масштабе, по историческим чертежам. Во время работы школьники изучают не только внешний вид дома, но и его историю: как его строили, кто там жил.
- В конце обучения выпускникам предстоит защитить дипломные проекты. Как организован этот процесс?
- Дипломный проект - сумма всех знаний и умений, полученных за время обучения в школе. С одной стороны, защита этой работы - часть учебного процесса, с другой - возможность для ребенка сформулировать и выразить свои творческие идеи. Рассказать в них о том, что его по-настоящему волнует. В этом выпускникам помогают художественные руководители, работающие с ними над проектом. Ребята выбирают тему, например «Самара архитектурная», «В поисках гармонии», и делают серию работ по ней, используя различные техники и технологии. Одна выпускница в этом году создала композицию по мотивам произведений Велимира Хлебникова, другая - вращающийся макет театральных декораций с подсветкой. Работы большинства учеников выполнены вполне профессионально, и это отмечают наши эксперты и друзья. Дипломный проект - хороший старт для будущих архитекторов, дизайнеров, художников и просто творческих людей. При этом стоит отметить, что наши выпускники успешны не только в области архитектуры и дизайна, но и с хорошими баллами сдают государственную итоговую аттестацию, что позволяет им поступать в вузы на бюджетные места.
Результат нашей успешной работы подтверждают многочисленные дипломы победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. Также дважды учреждение входило в престижный рейтинг 500 лучших образовательных организаций России. Приглашаем к нам учиться и развивать свои таланты будущих архитекторов, дизайнеров и творчески одаренных детей.
Об особенностях обучения корреспонденту «СГ» рассказала руководитель отделения технологии архитектурно-дизайнерского проектирования, почетный работник общего образования РФ, член Союза дизайнеров РФ Людмила Цибер.
- Людмила Борисовна, с чего начиналась история отделения?
- Изначально отделение открылось как экспериментальная площадка по эстетическому образованию. Педагоги разработали комплексную программу творческого развития детей. Документ получил экспертную оценку областного министерства образования и науки, и учителя начали по ней работать. Помимо традиционных обязательных предметов в нашем учебном плане есть такие дисциплины, как проектная графика, объемно-геометрическое конструирование, дизайн-проектирование, пластическое моделирование, композиция, цветоведение и другие. Сегодня школа является ассоциированным членом Союза архитекторов России. Также наши ученики участвуют в проектах Союза дизайнеров РФ, областного Управления охраны объектов культурного наследия, сотрудничают с реставраторами. Кроме того, по инициативе школы в Самаре проводится конкурс «Архитектурное наследие».
- У школы сложился имидж заведения, где готовят сильных учеников, которые успешно продолжают образование в вузах...
- Совершенно верно. Мы гордимся нашими выпускниками. Они становятся успешными студентами многих вузов не только Самары, но и Москвы, Санкт-Петербурга, некоторые уезжают за рубеж. Мы учим креативности, нестандартному мышлению, умению принимать уникальные, интересные решения. По моему мнению, такой человек будет успешен в любой профессии.
- Приобщение к будущей профессии начинается с начальной школы?
- Введение в профессию начинается с самого юного возраста. Большинство наших будущих учеников посещают занятия для дошкольников. Но процесс углубленного изучения предметов стартует со второго класса. Сначала ребята в игровой форме осваивают информатику, дизайн-проектирование, пластическое моделирование, композицию. И, конечно, обязательно углубленное изучение математики, без знания которой невозможно представить хорошего архитектора или дизайнера. В начальной школе дети учатся работать с пространством и цветом, создавая планы и рисунки фантазийных городов, дворов, квартир. Затем переходим к перспективе, построению объемно-пространственных композиций. Спецкурсы по основам проектирования, черчения и инженерной графики и другим профильным
дисциплинам ученикам читают преподаватели академии строительства и архитектуры Самарского технического университета.
- Обучение у вас не очень похоже на занятия в обычной школе?
- Мы стараемся сделать занятия разнообразными и интересными. Не просто учим детей, но создаем определенную среду. Влияние творческого человека, пусть еще только начинающего свой путь, на окружение очень велико: проекты, которые делает ребенок, его работы, выставки, пленэры, экскурсии - все это формирует круг интересов школьника, а значит, и тех, кто в той или иной степени его окружает. Приведу простой пример. Патриотизм - красивое слово, часто сейчас повторяемое, но воспитать это чувство невозможно, если не пропустить через сердце ребенка яркие зрительные образы, вызывающие восхищение и гордость, уважение к родной земле. Поэтому, говоря о любви к малой родине, мы поэтапно знакомим детей с лучшими образцами самарской архитектуры. Работаем с малышами, делаем макеты игровых площадок. В восьмом классе есть большой проект «Самарские окна», посвященный деревянному зодчеству Самары. В 10-м классе ученики создают точную копию одного из архитектурных памятников города. Например, дом купца Маштакова на Самарской, 207, дача Сипиной на Первой просеке, есть и множество других интереснейших зданий. Это настоящие макеты, выполненные в определенном масштабе, по историческим чертежам. Во время работы школьники изучают не только внешний вид дома, но и его историю: как его строили, кто там жил.
- В конце обучения выпускникам предстоит защитить дипломные проекты. Как организован этот процесс?
- Дипломный проект - сумма всех знаний и умений, полученных за время обучения в школе. С одной стороны, защита этой работы - часть учебного процесса, с другой - возможность для ребенка сформулировать и выразить свои творческие идеи. Рассказать в них о том, что его по-настоящему волнует. В этом выпускникам помогают художественные руководители, работающие с ними над проектом. Ребята выбирают тему, например «Самара архитектурная», «В поисках гармонии», и делают серию работ по ней, используя различные техники и технологии. Одна выпускница в этом году создала композицию по мотивам произведений Велимира Хлебникова, другая - вращающийся макет театральных декораций с подсветкой. Работы большинства учеников выполнены вполне профессионально, и это отмечают наши эксперты и друзья. Дипломный проект - хороший старт для будущих архитекторов, дизайнеров, художников и просто творческих людей. При этом стоит отметить, что наши выпускники успешны не только в области архитектуры и дизайна, но и с хорошими баллами сдают государственную итоговую аттестацию, что позволяет им поступать в вузы на бюджетные места.
Результат нашей успешной работы подтверждают многочисленные дипломы победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. Также дважды учреждение входило в престижный рейтинг 500 лучших образовательных организаций России. Приглашаем к нам учиться и развивать свои таланты будущих архитекторов, дизайнеров и творчески одаренных детей.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 мая 2018
117
17 мая 2018
92
17 мая 2018
133
17 мая 2018
141
17 мая 2018 , 17:42
57
В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа...
17 мая 2018 , 17:21
117
Гостиница Lotte готова принимать посетителей.
17 мая 2018 , 17:15
92
Ее установят на пересечении улиц Гагарина и Победы.
17 мая 2018 , 16:58
133
Открытие рабочего движение по всей ширине по улице Полтавской намечено на 20:00 четверга, 17...
17 мая 2018 , 16:50
118
Реставрация домов и создание арт-объектов. Что планируют сделать за время проведения «Том Сойер Феста»
Старт четвертого по счету фестиваля, направленного на сохранение облика исторического центра...
17 мая 2018 , 15:51
188
Напомним, в четверг, 24 мая, пройдет «Последний звонок».
17 мая 2018 , 15:36
141
В городе началась подготовка к купальному сезону.
17 мая 2018 , 15:23
147
Жителей аварийных зданий расселили.
17 мая 2018 , 13:29
167
По прогнозам синоптиков, с пятницы, 18 мая, в большинстве районов днем пройдут кратковременные...
17 мая 2018 , 13:19
142
В понедельник, 28 мая, в 19:00 в арт-центре «Звезда» Самарская актерская...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
6103
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
4204
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3296
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
2981
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
16 мая 2018
2678
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
2 мая 2018
4204
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2024
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2128
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1567
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1522
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...