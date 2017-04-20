Улицу Самарскую перекрыли из-за бесхозной сумки

Утром в четверг, 20 апреля, на пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении бесхозной сумки в магазине по адресу Самарская, 36, сообщил sgpress.ru источник в правоохранительных органах.На данный момент проезжую часть перекрыли в промежутке от Ленинградской до Венцека. На месте происшествия работают специалисты МВД.