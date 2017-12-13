Улицу Луначарского введут в эксплуатацию после проверки стройнадзора

По сообщению департамента градостроительства, сейчас ведется работа по вводу в эксплуатацию участка улицы Луначарского от Автобусного проезда до Московского шоссе. Доделывается освещение, устанавливаются дорожные знаки, подготавливается исполнительная документация. Проверка госинспекции строительного надзора запланирована до конца года. По результатам проверки будет уставлен итоговый срок ввода в эксплуатацию. После открытия для движения дорога будет передана на обслуживание МП «Благоустройство».