Улицу Дачную в Самаре реконструируют в 2019 году

Как сообщили городском департаменте градостроительства, решение о финансировании реконструкции улицы Дачной было принято Самарской городской думой в декабре 2017 года. Ремонт будут делать в 2019 году. Сейчас в департаменте градостроительства проводят подготовительные мероприятия по этому объекту.