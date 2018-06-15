Улица XXII Партсъезда от Ставропольской до проспекта Карла-Маркса будет четырехполосной

На реконструкцию всей улицы из горбюджета выделят 56 200 000 рублей.



Как сообщили sgpress.ru в городском департаменте градостроительства, разработана проектная документация по реконструкции улицы XXII Партсъезда. Ее хотят продлить от улицы Солнечной до Московского шоссе (1-я очередь ) и от проспекта Карла Маркса до Ставропольской (2-я очередь). Сейчас уже получены положительные заключения госэкспертизы по проектной, сметной документации и результатам инженерных изысканий.



Из бюджета Самары на финансирование проекта выделят 56 264 400 рублей - 28 743 700 рублей - в 2019 году и 27 520 700 рублей – в 2020.



Во время работ улица XXII Партсъезда будет реконструирована с учетом красных линий в увязке с Генеральным планом Самары. Также будут отведены стоки с проезжей части в сети дождевой канализации, построены остановки, снесены нежилые здания и сооружения, попадающие в зону строительства, обеспечено движение маломобильных групп населения.



Длина 1-й очереди составит 0,970 км, полос движения будет четыре. Длина 2-й очереди – 1,139 км, число полос движения - четыре.