Улица XXII Партсъезда от Ставропольской до проспекта Карла-Маркса будет четырехполосной
На реконструкцию всей улицы из горбюджета выделят 56 200 000 рублей.
Как сообщили sgpress.ru в городском департаменте градостроительства, разработана проектная документация по реконструкции улицы XXII Партсъезда. Ее хотят продлить от улицы Солнечной до Московского шоссе (1-я очередь ) и от проспекта Карла Маркса до Ставропольской (2-я очередь). Сейчас уже получены положительные заключения госэкспертизы по проектной, сметной документации и результатам инженерных изысканий.
Из бюджета Самары на финансирование проекта выделят 56 264 400 рублей - 28 743 700 рублей - в 2019 году и 27 520 700 рублей – в 2020.
Во время работ улица XXII Партсъезда будет реконструирована с учетом красных линий в увязке с Генеральным планом Самары. Также будут отведены стоки с проезжей части в сети дождевой канализации, построены остановки, снесены нежилые здания и сооружения, попадающие в зону строительства, обеспечено движение маломобильных групп населения.
Длина 1-й очереди составит 0,970 км, полос движения будет четыре. Длина 2-й очереди – 1,139 км, число полос движения - четыре.
Как сообщили sgpress.ru в городском департаменте градостроительства, разработана проектная документация по реконструкции улицы XXII Партсъезда. Ее хотят продлить от улицы Солнечной до Московского шоссе (1-я очередь ) и от проспекта Карла Маркса до Ставропольской (2-я очередь). Сейчас уже получены положительные заключения госэкспертизы по проектной, сметной документации и результатам инженерных изысканий.
Из бюджета Самары на финансирование проекта выделят 56 264 400 рублей - 28 743 700 рублей - в 2019 году и 27 520 700 рублей – в 2020.
Во время работ улица XXII Партсъезда будет реконструирована с учетом красных линий в увязке с Генеральным планом Самары. Также будут отведены стоки с проезжей части в сети дождевой канализации, построены остановки, снесены нежилые здания и сооружения, попадающие в зону строительства, обеспечено движение маломобильных групп населения.
Длина 1-й очереди составит 0,970 км, полос движения будет четыре. Длина 2-й очереди – 1,139 км, число полос движения - четыре.
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