Улица Куйбышева снова будет танцевать

В Самаре пройдет танцевальный флешмоб в стиле «диско».



В пятницу и субботу, 6 и 7 июля, на улице Куйбышева будут работать интерактивные развлекательные площадки. Там выступят музыкальные коллективы.



С 18:00 до 23:00 на набережной Самары в районе спусков улицы Полевой и улицы Некрасовской продолжат работу творческие площадки с концертной программой.



В 20:00 по улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада пройдут танцевальные флешмобы в стиле «диско». К импровизированному параду могут присоединиться все желающие. По пути на каждом перекрестке танцоры будут делать остановки, показывать сольные и парные танцы, устраивать мастер-классы.



С 21:30 до 23:00 на Некрасовском спуске набережной можно будет потанцевать сальсу и бачату.