Улица Куйбышева будет пешеходной по выходным до конца сентября

Постановление об этом поручила подготовить глава Самары Елена Лапушкина.



После Чемпионата мира по футболу улица Куйбышева останется пешеходной, но только по выходным. Об этом сообщила мэр Самары Елена Лапушкина. Ранее с предложением временно освобождать эту улицу от машин выступили жители города. Они обратились к главе региона Дмитрию Азарову.



В понедельник, 2 июля, Елена Лапушкина поручила к 15 июля подготовить постановление о перекрытии движения транспорта по улице Куйбышева по выходным. Пешеходной улица будет до 30 сентября.