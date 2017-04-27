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Улица Алма-Атинская будет расширяться

«СГ» уже писала о том, что бизнесмены, объединенные в садово-дачный кооператив «Авиатор», предложили свой вариант решения проблемы с незаконными строениями, которые находятся на улице Алма-Атинской.

В частности, предприниматели выступили с инициативой сузить в том районе так называемые «красные линии», которыми в генплане обозначают территории общего пользования, например дороги. На самом деле проезжая часть может быть более узкой, чем предусмотрено «красными линиями». Но пересекать черту нельзя. Ведь разница между фактом и планом - это резерв для возможного дальнейшего развития магистрали. «СГ» вместе со специалистами попробовала разобраться, почему муниципалитет не поддержал инициативу «дачников».

Обеспокоенность бизнесменов понятна: расширение Алма-Атинской неизбежно, а часть из построенных там кафе, гостиниц и автосервисов по сути своей незаконна. И дело не только в заходе на «красные линии». В 90-е годы прошлого века предприимчивые люди начали выкупать садово-дачные участки, расположенные в том районе. Вместо домиков и грядок стали появляться коммерческие объекты. Но по документам земля так и остается «дачной».

Эти территории находятся в зоне Р-5, предназначенной для садоводства. Для того чтобы узаконить построенные кафе, необходим перевод в Ц-2 - зону деловых и коммерческих предприятий. Но тут есть сложность. Некоторые строения зашли за «красную линию» и оказались в зоне возможного развития улицы Алма-Атинской. В связи с этим у Росреестра появились претензии к коммерсантам. Представители ведомства не раз бывали с проверками на Алма-Атинской. Работы там для них непочатый край. По словам начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Самарской области Юлии Голицыной, сам факт использования этих участков для размещения коммерческих объектов нарушает права других землепользователей. - Они, может быть, и хотели бы заниматься садоводством. Однако размещение рядом таких крупных объектов, как автосервисы и увеселительные заведения, а также шум, мусор уже не позволяют делать это.

Между тем статья 42 Земельного кодекса обязывает собственников и других лиц использовать участки в соответствии с их целевым назначением и такими способами, которые не наносят вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, - пояснила Голицына. Ответственность за нарушение этого требования предусмотрена частью 1 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. Только вот серьезные штрафы предпринимателям не грозят. Ведь в большинстве случаев владельцами участков выступают физические лица. А санкции для них в разы мягче, чем для юридических. Например, организация за подобное нарушение обязана уплатить штраф в размере 1,5-2% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тысяч. Физическому же лицу грозит лишь 0,5-1%, но не менее 10 тысяч. Предприниматели в большинстве случаев исправно оплачивают эти скромные штрафы, но расходы достаточно быстро окупаются - место-то бойкое.

Для того чтобы избавиться от этих земельных претензий, предприниматели предлагают сузить участок между «красными линиями» со 100 до 40 метров. А в обмен готовы заняться благоустройством улицы. Но сужение не представляется возможным, так как дорога будет буквально зажата между бизнес- объектами. В ближайшем будущем улица Алма-Атинская станет важным поперечником, связывающим крупные городские магистрали - «Центральную» и Московское шоссе. Хорды съездов с них, согласно генплану, уже сейчас попадают в расстояние даже большее, чем 100 метров.

Напомним, ранее на встрече с участниками кооператива «Авиатор» глава Самары Олег Фурсов заверил, что никакого сужения территории Алма-Атинской он не допустит.

- Если узаконить участки в нынешнем виде, то потом их придется выкупать по очень высокой цене. Это будут колоссальные траты для бюджета. У муниципалитета в этом плане мнение четкое: надо работать по закону, в правовой плоскости, учитывая план развития нашего города. «Красную линию» двигать нельзя, - сказал мэр.

Комментарии
Олег Фурсов, глава Самары:
- «Красные линии» мы переносить не будем. Я блокирую любые решения по этому вопросу. В будущем они могут нанести серьезный ущерб всему городу. Также прошу бизнесменов навести порядок на своих предприятиях. Вы должны исправно платить не только земельный налог, но и налог с прибыли, и социальные взносы. Должен быть порядок и в трудовых отношениях.

Светлана Малышева, декан факультета дизайна СамГТУ, член Союза архитекторов России:
- Улица Алма-Атинская - территория, которая требует развития. В первую очередь нужно смотреть конкретный проект изменений и уже тогда принимать решение по переносу «красных линий». То, что предприниматели сами инициируют предложения по обустройству территории, - это хорошо. Но важно учитывать и интересы развития городской территории. Уже сейчас магистраль «задыхается» и требует расширения. Территория находится в непосредственной близости от нового стадиона, и ее нужно развивать, облагораживать. Та картина, которую мы наблюдаем на Алма-Атинской сейчас, диссонирует с тем, что хотелось бы видеть.
Дата: 27 апреля 2017 , 11:08
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков
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27 апреля 2017 , 13:57
Анон
Да давно пора там все посносить. поностроили быдлозабегаловок
27 апреля 2017 , 13:54
гест
интересно, до чемпа успеют
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