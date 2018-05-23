Укротитель металла. Самарец Андрей Власов о кузнецах XXI века
В конце марта этого года ульяновская кузнечная артель «КОРЧ» запустила акцию «Зимняя вишня» в память о жертвах страшной трагедии, случившейся в одноименном торговом центре в Кемерово. В ней приняли участие около 90 кузнечных мастерских России и Беларуси. В Ульяновск прислали более сотни вишенок для «дерева скорби». Одну из них выковал самарский кузнец Власов Андрей, в гости к которому заглянул sgpress.ru.
Металл - это пластилин
По словам Власова Андрея (написать имя и фамилию в обратном порядке попросил герой публикации. - Прим. sgpress.ru), он занимается художественной ковкой чуть меньше года. Это его основная работа. Он принял участие в акции «Зимняя вишня» и выковал памятную вишенку для дерева скорби.
Изделия бывают цельноковаными и сборными.
- В первом случае берется брус металла большого сечения, нагревается, а затем «делится». На горячую вырубаются отдельные элементы. Но это довольно затратно. Плюс требуется немалое умение и мастерство. Сборное изделие сделать гораздо проще. Мы стараемся все делать сами, не покупая никаких заготовок. Вручную или на молоте, по специально подготовленным штампам, делаем оттиски или фактуру. После, поэлементно, подготавливаем детали будущего изделия, придавая им пластику, закругления, подгоняем друг к другу и свариваем. В руках мастера металл становится пластилином, из которого можно «вылепить» все, что угодно, - говорит мастер.
Работа ради удовольствия
На вопрос о том, является ли ковка прибыльным делом, Власов Андрей категорично заявляет, что занимается кузнечным ремеслом не ради денег.
- Это достаточно специфичный вид деятельности, требующий немалого знания термообработки, процессов ковки и опыта. Он сезонный, и можно сказать, что летом дела идут лучше, чем зимой. Но хороший кузнец никогда не будет сидеть без дела. Да, это вредно для здоровья и достаточно тяжело физически целый день работать молотом. Но я люблю кузнечное дело. В Самаре не так сильно развито направление художественной ковки. Ей занимаются старые и опытные кузнецы, которых у нас в городе не так много, - отмечает мастер.
Металл - это пластилин
По словам Власова Андрея (написать имя и фамилию в обратном порядке попросил герой публикации. - Прим. sgpress.ru), он занимается художественной ковкой чуть меньше года. Это его основная работа. Он принял участие в акции «Зимняя вишня» и выковал памятную вишенку для дерева скорби.
Изготовление кованых изделий начинается с эскиза, если это не экспромт. Затем просчитывается материал, его количество, нарезаются заготовки для будущих деталей изделия. После этого металл разогревают в горне до рабочей температуры. Затем начинается работа на наковальне. С помощью молота кузнец придает заготовке необходимую форму.
- Для художественной ковки важно иметь художественное образование, но у меня его нет. Зато есть большое желание. По вечерам я самостоятельно изучаю уроки рисования в интернете. Технику и основы кузнечного ремесла также изучаю самостоятельно. Что-то подсказывают друзья, что-то узнаю путем экспериментов.
Изделия бывают цельноковаными и сборными.
- В первом случае берется брус металла большого сечения, нагревается, а затем «делится». На горячую вырубаются отдельные элементы. Но это довольно затратно. Плюс требуется немалое умение и мастерство. Сборное изделие сделать гораздо проще. Мы стараемся все делать сами, не покупая никаких заготовок. Вручную или на молоте, по специально подготовленным штампам, делаем оттиски или фактуру. После, поэлементно, подготавливаем детали будущего изделия, придавая им пластику, закругления, подгоняем друг к другу и свариваем. В руках мастера металл становится пластилином, из которого можно «вылепить» все, что угодно, - говорит мастер.
Работа ради удовольствия
На вопрос о том, является ли ковка прибыльным делом, Власов Андрей категорично заявляет, что занимается кузнечным ремеслом не ради денег.
- Это достаточно специфичный вид деятельности, требующий немалого знания термообработки, процессов ковки и опыта. Он сезонный, и можно сказать, что летом дела идут лучше, чем зимой. Но хороший кузнец никогда не будет сидеть без дела. Да, это вредно для здоровья и достаточно тяжело физически целый день работать молотом. Но я люблю кузнечное дело. В Самаре не так сильно развито направление художественной ковки. Ей занимаются старые и опытные кузнецы, которых у нас в городе не так много, - отмечает мастер.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 мая 2018
51
23 мая 2018
323
23 мая 2018
170
23 мая 2018 , 17:05
12
Напомним, въезд большегрузов в город будет закрыт с 6:00 до 24:00 с 14 июня по 17 июля. ...
23 мая 2018 , 16:47
51
Устройство оказалось огромным автомобилем, на котором сотрудники Курской таможни приехали в...
23 мая 2018 , 16:39
77
Руководители образовательных учреждений уже приняли меры по устранению нарушений...
23 мая 2018 , 15:47
84
Заявки от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов принимаются до 29...
23 мая 2018 , 14:45
323
С 14 июня по 15 июля в России пройдет Чемпионат мира по футболу.
23 мая 2018 , 13:48
246
Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
23 мая 2018 , 13:01
154
Она состоится в четверг, 31 мая, в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке...
23 мая 2018 , 12:58
170
C 12 по 19 мая в Набережных Челнах (Республика Татарстан) прошел VI Международный фестиваль...
23 мая 2018 , 12:12
156
В конце марта этого года ульяновская кузнечная артель «КОРЧ» запустила акцию...
23 мая 2018 , 11:47
220
Летом начнется бетонирование пролетного строения путепровода развязки на Шоссейной.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4513
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
3511
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3506
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3259
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
2850
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4513
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2232
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2348
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1782
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1730
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...