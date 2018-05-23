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Укротитель металла. Самарец Андрей Власов о кузнецах XXI века

В конце марта этого года ульяновская кузнечная артель «КОРЧ» запустила акцию «Зимняя вишня» в память о жертвах страшной трагедии, случившейся в одноименном торговом центре в Кемерово. В ней приняли участие около 90 кузнечных мастерских России и Беларуси. В Ульяновск прислали более сотни вишенок для «дерева скорби». Одну из них выковал самарский кузнец Власов Андрей, в гости к которому заглянул sgpress.ru.








Металл - это пластилин
По словам Власова Андрея (написать имя и фамилию в обратном порядке попросил герой публикации. - Прим. sgpress.ru), он занимается художественной ковкой чуть меньше года. Это его основная работа. Он принял участие в акции «Зимняя вишня» и выковал памятную вишенку для дерева скорби.

























- Для художественной ковки важно иметь художественное образование, но у меня его нет. Зато есть большое желание. По вечерам я самостоятельно изучаю уроки рисования в интернете. Технику и основы кузнечного ремесла также изучаю самостоятельно. Что-то подсказывают друзья, что-то узнаю путем экспериментов.

Изготовление кованых изделий начинается с эскиза, если это не экспромт. Затем просчитывается материал, его количество, нарезаются заготовки для будущих деталей изделия. После этого металл разогревают в горне до рабочей температуры. Затем начинается работа на наковальне. С помощью молота кузнец придает заготовке необходимую форму.

















Изделия бывают цельноковаными и сборными.

- В первом случае берется брус металла большого сечения, нагревается, а затем «делится». На горячую вырубаются отдельные элементы. Но это довольно затратно. Плюс требуется немалое умение и мастерство. Сборное изделие сделать гораздо проще. Мы стараемся все делать сами, не покупая никаких заготовок. Вручную или на молоте, по специально подготовленным штампам, делаем оттиски или фактуру. После, поэлементно, подготавливаем детали будущего изделия, придавая им пластику, закругления, подгоняем друг к другу и свариваем. В руках мастера металл становится пластилином, из которого можно «вылепить» все, что угодно, - говорит мастер.





































Работа ради удовольствия
На вопрос о том, является ли ковка прибыльным делом, Власов Андрей категорично заявляет, что занимается кузнечным ремеслом не ради денег.


- Это достаточно специфичный вид деятельности, требующий немалого знания термообработки, процессов ковки и опыта. Он сезонный, и можно сказать, что летом дела идут лучше, чем зимой. Но хороший кузнец никогда не будет сидеть без дела. Да, это вредно для здоровья и достаточно тяжело физически целый день работать молотом. Но я люблю кузнечное дело. В Самаре не так сильно развито направление художественной ковки. Ей занимаются старые и опытные кузнецы, которых у нас в городе не так много, - отмечает мастер.
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Дата: 23 мая 2018 , 12:12
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова, Андрей Власов (из личного архива)
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