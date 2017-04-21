Уикенд в Самаре: идем повышать настроение на концерт «Уральских пельменей», смотреть спектакль молодых актеров и слушать лекцию про эволюцию человека
Пока самарцы только готовятся встречать теплые весенние деньки и скидывать лишний груз в виде пальто и зонта. Однако прохладная погода - совершенно не повод сидеть дома. Читаем интересные события грядущих выходных в нашем традиционном обзоре от sgpress.ru.
Концерт Светланы Лободы
22 апреля наш город посетит экс-солистка популярной группы «ВИА Гра» Светлана Лобода. Известная певица исполнит такие композиции, как «Революция», «40 градусов», «А, может, к черту любовь». Организаторы обещают масштабное сценическое действо.
22 апреля, 19:00, КРЦ Звезда (ул. Ново-Садовая, 106);
Цена билета: от 2300 руб., 16+.
«Уральские пельмени»
22 апреля в Самару приедут юмористы «Уральские пельмени» с программой «Лучшее». Артисты покажут самые интересные номера за 20 лет творчества команды - от шуток, уже ставших визитной карточкой, до совершенно новых постановок.
22 апреля, 19:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7);
Цена билета: от 2200 руб., 6+.
Лекция про эволюцию человека
22 апреля в кинозале музея им. Алабина состоится лекция известного российского антрополога, кандидата биологических наук Станислава Дробышевского «Эволюция человека: мифы и реальность». Правда ли, что человек произошёл от обезьяны? Действительно ли антропологи всё выдумывают? Сколько находок подделано? Кем были наши предки? Обо всём этом и многом другом можно узнать, прослушав лекцию ученого. Нужна предварительная регистрация здесь.
22 апреля, 16:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (Ленинская, 142);
Вход свободный, 12+.
Гала-концерт закрытия Весеннего фестиваля оперного искусства
23 апреля в театре оперы и балета пройдет гала-концерт закрытия Весеннего фестиваля оперного искусства. В нем принимают участие: заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, лауреат международных конкурсов Алексей Татаринцев; солистка Государственного академического Большого театра России, лауреат международного конкурса Агунда Кулаева; солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Олег Бударацкий и многи другие. Дирижер – Александр Анисимов. С программой концерта можно ознакомиться здесь.
23 апреля, 18:30, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1);
Цена билета: от 200 руб., 12+.
Пьеса от «Зеленого театра»
23 апреля молодой коллектив артистов «Зеленый театр» представит вниманию зрителей читку пьесы Дани Л. «Кабаре милосердия». История современного драматурга рассказывает о жизни рядового французского госпиталя в разгар Первой мировой войны, где работают своенравные и острые на язык медсестры. Среди страданий и боли женщины стараются помочь раненым, не теряя присутствия духа и чувства юмора.
23 апреля, 17:00, Тайм-кафе LOFT, ТРК Вива Лэнд, 4 этаж (пр. Кирова 147);
Цена билета: 200 руб., 0+.
Детский спектакль «Жизнь прекрасна!»
23 апреля в 12:00 театр «Витражи» покажет детский спектакль «Жизнь прекрасна!», созданный по произведениям великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Представление состоит из пяти сказок, в котором тонко переплетаются сюжетные линии и герои. Музыкальной стороной представления станут произведения Иоганна Штрауса и Рихарда Вагнера.
23 апреля, 12:00, театр «Витражи», ул. Больничная, 1 (бывший клуб ТТУ);
Цена билета: 250 руб., 6+.
Выставка кошек
23 апреля ТК «Амбар» приглашает всех желающих на выставку кошек от приюта «Надежда». Гостям праздника обещают показать представителей более 100 пород, а также провести показательные выступления и соревнования. Кроме того, в рамках выставки состоится ярмарка котят. Любой желающий может забрать с собой домой понравившегося питомца.
23 апреля, 13:00, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5);
Вход свободный, 0+.
Занятие для детей к Дню Победы
23 апреля юных горожан приглашают на познавательное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Ребята пройдут строевым шагом, подержат в руках автомат Калашникова, настоящий противогаз и посмотрят мультфильм «Солдатская сказка». Также маленьким посетителям расскажут о героях, живших в нашем крае и о подвигах, которые они совершили во время Великой Отечественной Войны. Кроме того, пройдет мастер-класс по созданию открытки-конверта ко Дню Победы. Записаться можно по телефону 333-64-23.
23 апреля, 11:00, 13:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (Ленинская, 142);
Цена билета: взрослый - 80 руб., детский - 40 руб. Для детей 3-6 лет.
Концерт Светланы Лободы
22 апреля наш город посетит экс-солистка популярной группы «ВИА Гра» Светлана Лобода. Известная певица исполнит такие композиции, как «Революция», «40 градусов», «А, может, к черту любовь». Организаторы обещают масштабное сценическое действо.
22 апреля, 19:00, КРЦ Звезда (ул. Ново-Садовая, 106);
Цена билета: от 2300 руб., 16+.
«Уральские пельмени»
22 апреля в Самару приедут юмористы «Уральские пельмени» с программой «Лучшее». Артисты покажут самые интересные номера за 20 лет творчества команды - от шуток, уже ставших визитной карточкой, до совершенно новых постановок.
22 апреля, 19:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7);
Цена билета: от 2200 руб., 6+.
Лекция про эволюцию человека
22 апреля в кинозале музея им. Алабина состоится лекция известного российского антрополога, кандидата биологических наук Станислава Дробышевского «Эволюция человека: мифы и реальность». Правда ли, что человек произошёл от обезьяны? Действительно ли антропологи всё выдумывают? Сколько находок подделано? Кем были наши предки? Обо всём этом и многом другом можно узнать, прослушав лекцию ученого. Нужна предварительная регистрация здесь.
22 апреля, 16:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (Ленинская, 142);
Вход свободный, 12+.
Гала-концерт закрытия Весеннего фестиваля оперного искусства
23 апреля в театре оперы и балета пройдет гала-концерт закрытия Весеннего фестиваля оперного искусства. В нем принимают участие: заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, лауреат международных конкурсов Алексей Татаринцев; солистка Государственного академического Большого театра России, лауреат международного конкурса Агунда Кулаева; солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Олег Бударацкий и многи другие. Дирижер – Александр Анисимов. С программой концерта можно ознакомиться здесь.
23 апреля, 18:30, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1);
Цена билета: от 200 руб., 12+.
Пьеса от «Зеленого театра»
23 апреля молодой коллектив артистов «Зеленый театр» представит вниманию зрителей читку пьесы Дани Л. «Кабаре милосердия». История современного драматурга рассказывает о жизни рядового французского госпиталя в разгар Первой мировой войны, где работают своенравные и острые на язык медсестры. Среди страданий и боли женщины стараются помочь раненым, не теряя присутствия духа и чувства юмора.
23 апреля, 17:00, Тайм-кафе LOFT, ТРК Вива Лэнд, 4 этаж (пр. Кирова 147);
Цена билета: 200 руб., 0+.
Детский спектакль «Жизнь прекрасна!»
23 апреля в 12:00 театр «Витражи» покажет детский спектакль «Жизнь прекрасна!», созданный по произведениям великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Представление состоит из пяти сказок, в котором тонко переплетаются сюжетные линии и герои. Музыкальной стороной представления станут произведения Иоганна Штрауса и Рихарда Вагнера.
23 апреля, 12:00, театр «Витражи», ул. Больничная, 1 (бывший клуб ТТУ);
Цена билета: 250 руб., 6+.
Выставка кошек
23 апреля ТК «Амбар» приглашает всех желающих на выставку кошек от приюта «Надежда». Гостям праздника обещают показать представителей более 100 пород, а также провести показательные выступления и соревнования. Кроме того, в рамках выставки состоится ярмарка котят. Любой желающий может забрать с собой домой понравившегося питомца.
23 апреля, 13:00, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5);
Вход свободный, 0+.
Занятие для детей к Дню Победы
23 апреля юных горожан приглашают на познавательное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Ребята пройдут строевым шагом, подержат в руках автомат Калашникова, настоящий противогаз и посмотрят мультфильм «Солдатская сказка». Также маленьким посетителям расскажут о героях, живших в нашем крае и о подвигах, которые они совершили во время Великой Отечественной Войны. Кроме того, пройдет мастер-класс по созданию открытки-конверта ко Дню Победы. Записаться можно по телефону 333-64-23.
23 апреля, 11:00, 13:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (Ленинская, 142);
Цена билета: взрослый - 80 руб., детский - 40 руб. Для детей 3-6 лет.
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