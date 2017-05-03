Удобный матрас может быть недорогим
Сегодня на российском рынке присутствует не один десяток производителей матрасов, и продукция каждого из них заслуживает внимания. Конкуренция играет на руку покупателю, у которого появляется возможность выбора и экономии.
Практически каждый производитель стремится представить на рынке изделия разных ценовых категорий. Так, в линейке матрасов от подмосковной компании Perrino имеются как бюджетные модели стоимостью до 5 тыс. рублей (за размер 80*200), так и матрасы премиального качества стоимостью более 30 тыс. рублей (за аналогичный размер). С продукцией Perrino можно познакомиться по ссылке http://mskmatras.ru/shop/matras/perrino/. Также компания производит кровати и спальные системы, подушки и одеяла, ортопедические решетки.
Матрасы Perrino
Компания предлагает матрасы с пружинным блоком внутри и беспружинные матрасы. Бюджетные модели пружинных ортопедических матрасов имеют 250 пружин на квадратный метр. Более дорогие изделия – 500 и 1000 пружин. Так пружинный блок Micropocket S2000 имеет 2000 пружин на спальное место благодаря чему обеспечивает максимальный ортопедический эффект. По ссылке http://mskmatras.ru/shop/matras/nezavisimyi_blok/perrino/ представлены матрасы Perrino на независимом пружинном блоке. В качестве дополнительных слоев выступают натуральный и искусственный латекс, кокосовая койра. Матрасы снабжаются съемными вентилируемыми чехлами из хлопкового трикотажа со специальной антибактериальной пропиткой.
Что касается беспружинных матрасов, которые состоят из одного или нескольких слоёв разных наполнителей, то они считаются более надежными из-за отсутствия внутри механических компонентов. Внутри самых жёстких матрасов кокос: http://mskmatras.ru/shop/matras/cocos/perrino/. Мягкие и одновременно упругие матрасы делают из латекса. В коллекции детских матрасов Perrino представлены как беспружинные модели, рекомендуемые детям в возрасте до 4 лет, так и матрасы с независимым пружинным блоком для более старших возрастных категорий. Для раннего возраста рекомендуются матрасы высокой жёсткости.
При выборе матраса для взрослых стоит обращать внимание не только на степень жесткости, но и на допустимую нагрузку на спальное место.
В производстве своих матрасов Perrino использует комплектующие европейского и российского производства и дает 25-летнюю гарантию, обеспечивая привлекательное соотношение цены и качества.
Практически каждый производитель стремится представить на рынке изделия разных ценовых категорий. Так, в линейке матрасов от подмосковной компании Perrino имеются как бюджетные модели стоимостью до 5 тыс. рублей (за размер 80*200), так и матрасы премиального качества стоимостью более 30 тыс. рублей (за аналогичный размер). С продукцией Perrino можно познакомиться по ссылке http://mskmatras.ru/shop/matras/perrino/. Также компания производит кровати и спальные системы, подушки и одеяла, ортопедические решетки.
Матрасы Perrino
Компания предлагает матрасы с пружинным блоком внутри и беспружинные матрасы. Бюджетные модели пружинных ортопедических матрасов имеют 250 пружин на квадратный метр. Более дорогие изделия – 500 и 1000 пружин. Так пружинный блок Micropocket S2000 имеет 2000 пружин на спальное место благодаря чему обеспечивает максимальный ортопедический эффект. По ссылке http://mskmatras.ru/shop/matras/nezavisimyi_blok/perrino/ представлены матрасы Perrino на независимом пружинном блоке. В качестве дополнительных слоев выступают натуральный и искусственный латекс, кокосовая койра. Матрасы снабжаются съемными вентилируемыми чехлами из хлопкового трикотажа со специальной антибактериальной пропиткой.
Что касается беспружинных матрасов, которые состоят из одного или нескольких слоёв разных наполнителей, то они считаются более надежными из-за отсутствия внутри механических компонентов. Внутри самых жёстких матрасов кокос: http://mskmatras.ru/shop/matras/cocos/perrino/. Мягкие и одновременно упругие матрасы делают из латекса. В коллекции детских матрасов Perrino представлены как беспружинные модели, рекомендуемые детям в возрасте до 4 лет, так и матрасы с независимым пружинным блоком для более старших возрастных категорий. Для раннего возраста рекомендуются матрасы высокой жёсткости.
При выборе матраса для взрослых стоит обращать внимание не только на степень жесткости, но и на допустимую нагрузку на спальное место.
В производстве своих матрасов Perrino использует комплектующие европейского и российского производства и дает 25-летнюю гарантию, обеспечивая привлекательное соотношение цены и качества.
На правах рекламы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
3 мая 2017
194
3 мая 2017
114
3 мая 2017
642
3 мая 2017 , 19:42
83
Мероприятие уже стало традиционным - ребята и их наставники собираются в центре...
3 мая 2017 , 19:29
194
Напомним , возгорание было зафиксировано сегодня на проезде Мальцева, 9 в 15:50.
3 мая 2017 , 18:10
177
Он расположился на одной из центральных магистралей города - на ул. Ново-Садовой и занял более...
3 мая 2017 , 18:06
114
Загрязняющие вещества собирали в ходе работ сотрудники МП «Инженерные системы»....
3 мая 2017 , 17:59
642
Сообщение о возгорании на проезде Мальцева поступило в 15:50.
3 мая 2017 , 17:36
135
Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
3 мая 2017 , 17:14
123
Эти ребята отличились в учебе и общественно-полезных акциях.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
6 апреля 2017
6233
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
5277
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
4683
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4428
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
1 мая 2017
555
2
Сегодня, 1 мая, на площади имени В.В.Куйбышева состоялось мероприятие, посвященное Дню Весны и...
2 мая 2017
534
Авария произошла вчера, 1 мая, в 22:10 в Автозаводском районе.
2 мая 2017
486
По данным метеорологов, 2, 3, 4 мая в большинстве районов региона ожидается высокая пожарная...
2 мая 2017
232
Соответствующие аукционы объявило Главное управление организации торгов Самарской области. ...