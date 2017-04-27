Учителем года области стал математик из Самары

Сегодня состоялся финал конкурса "Учитель года Самарской области-2017".



Победителем стал 33-летний самарский учитель математики и информатики школы № 132 Владимир Пономаренко. Его преподавательский стаж составляет три года.



Губернатор Самарской области Николай Меркушкин вручил победителю ключи от автомобиля Лада Гранта, нагрудную медаль и денежный приз.



Кроме Владимира Пономаренко за победу боролись еще четыре финалиста: учитель русского языка и литературы гимназии «Гармония» (Отрадный) Елена Божко; учитель русского языка Самарской государственной областной академии Наяновой Ирбулат Таумов, учитель истории и обществознания школы № 32 (Тольятти) Ксения Миролюбова, учитель биологии Классического лицея (Самара) Галина Панарина.